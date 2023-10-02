Команда Чувашии стала победителем соревнований школьной лиги самбо ПФО «Кубок воинской славы»

2-3 октября в городе Тольятти прошли соревнования школьной лиги самбо Приволжского федерального округа «Кубок воинской славы» среди школьников 14-16лет. Чувашию на окружном этапе соревнований представляла команда Урмарской СОШ под руководством Льва Уливанова.

С этого года школьная лига самбо проводится в рамках федерального партийного проекта «Zасамбо» в формате федеральных соревнований. Команды школ — участники программы «Самбо в школу», соревнуются на муниципальном и региональном этапе, затем лучшие команды представляют свои регионы на чемпионате Федеральных округов, где определяются участники всероссийского финала соревнований.

Команда Урмарской школы, представлявшая Чувашию в Тольятти, не оставила шансов соперникам и заняла 1 место в общем зачете. Итоговая таблица соревнований 1 место – команда из Чувашии, 2 место –Ульяновская область, 3 место – Самарская область, 4 место – Пензенская область,5 место – Пермский край, 6 место – Оренбургская область.

— Очень рад за ребят и тренера. Заслуженный успех команды, поскольку Урмарская школа уже давно является участником программы «Самбо в школу», здесь на системной основе организован тренировочный процесс, ребят поддерживает и глава администрации. Это хороший пример работы, направленной на всесторонне физическое и духовное развитие наших детей, — отметил координатор проекта «Zа самбо» в Чувашии, сенатор РФ Николай Владимиров.

Напомним, 28 и 30 октября при поддержке СШОР 10 в Чебоксарах прошел региональный этап школьной лиги самбо для школьников12-14 и 14-16 лет. Участниками соревнований

стали 9 команд из районов и городов республики. Партнерами регионального этапа выступили представители партии «Единая Россия» депутат государственного совета чувашской республики Роман Алексеев и депутат собрания депутатов Моргаушского муниципального округа Владимир Малов.