Что общего у шахбокса и Вышитой карты?

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Награды чемпионам вручат рядом с музеем

Первые Всемирные игры национальных видов единоборств обсудили вчера на планерке в Доме правительства. О подготовке к ним доложил министр физической культуры и спорта Василий Петров.
Он отметил — в нынешних непростых условиях, когда российские спортсмены не могут выступать на международной арене, такие мероприятия имеют особое значение. В организации соревнований, сообщил Петров, задействованы 11 всероссийских, одна международная и две региональные спортивные федерации, а сами игры вошли в раздел значимых международных официальных физкультурных и спортивных мероприятий Минспорта России на 2023 год.
Глава Чувашии Олег Николаев поблагодарил за большую работу, которую удалось провести в очень сжатые сроки. «Мы смогли запустить очень хорошую инициативу, которая была основана в том числе на подходах Вышитой карты России. Через национальную идентификацию — национальную борьбу — мы объединяем различные народы России и даже мира. Всех приглашаю насладиться этим событием», — призвал Олег Николаев.

Между тем первые делегации уже прибыли в Чебоксары на I Всемирные игры национальных видов единоборств. Часть из них приехали в Чебоксары на поезде, некоторые, также воспользовавшись услугами железной дороги, добирались через Канаш, еще ряд спортсменов долетели сначала до Казани, а оттуда направились к нам.
Соревнования, напомним, пройдут с 4 по 8 октября в ледовом дворце «Чебоксары Арена» с участием представителей 25 стран. В программе соревнований — айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу», казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош. На базе арены разместят и ковры для разминок и тренировок. Для этого будет задействован большой конференц-зал — тот самый, где летом в строжайшей тишине проходили партии этапа детского Кубка России по шахматам.
Для церемонии награждения спортсменов будет оборудовано пространство в фойе дворца. Оно расположено рядом с музеем «Чувашия. Легенды спорта». Здесь среди экспонатов давно размещены награды, завоеванные ветеранами чувашского спорта в разные десятилетия. Наверняка найдется место и для трофеев I Всемирных игр национальных видов единоборств — исторического события как для Чувашии, так и для всего спортивного мира.

Кстати

Что такое казачий бокс «учкур»? Чем отличаются айкидо от киокушина, а керешу — от хапсагая? Какие приемы запрещены во всестилевом каратэ? Ответы на эти и другие вопросы можно найти на сайте Первых Всемирных игр национальных видов единоборств. Там же опубликовано и расписание соревнований.

Ольга Казакова, Владимир Нардин


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