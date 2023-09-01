Об этом сообщили на планерке у вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова. выставка «Картофель-2024» пройдет с 29 февраля по 1 марта 2024 года. Об этом сообщили на планерке у вице-премьера — министра сельского хозяйства Сергея Артамонова. Организаторы форума — Минсельхоз Чувашии, Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха и республиканское казенное унитарное предприятие «Агро-Инновации». Это единственный выставочный проект отраслевой направленности, объединяющий современные достижения науки и практики в области индустрии картофеля, селекционные достижения, наиболее востребованные сорта, опыт работы лучших семеноводческих предприятий, новые технологические и технические решения в сфере производства, хранения и переработки картофеля. В качестве экспонентов межрегиональной отраслевой выставки «Картофель-2023» выступили 93 компании из 22 регионов России и Республики Беларусь. На предстоящей выставке планируется провести научно-практическую конференцию по отраслевой тематике, тематические круглые столы, экспозиции сортов картофеля, дегустацию блюд из картофеля и другие мероприятия, сообщает пресс-служба Минсельхоза.