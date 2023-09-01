Состав участников Всемирных игр национальных видов единоборств увеличился

Число стран, подтвердивших участие в I Всемирных играх национальных видов единоборств в Чебоксарах возросло до 25, сообщил министр спорта Чувашии Василий Петров. В соревнованиях будут представлены Россия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Беларусь, Ботсвана, Германия, Замбия, Израиль, Индия, Иордания, Иран, Казахстан, Кипр, Киргизия, Колумбия, Марокко, Мексика, Молдова, Пакистан, Сирия, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан. Турнир пройдет с 4 по 8 октября в ледовом дворце «Чебоксары Арена». В программе соревнований — айкидо, борьба на поясах, всестилевое каратэ, киокушин, мас-рестлинг, хапсагай, чувашская национальная борьба на поясах «керешу», казачий рукопашный бой, мечевой бой, ориентал, учкур, шахбокс, кыргыш курош.
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