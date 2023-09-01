Популярные мессенджеры стали опасным инструментом в руках мошенников

Не спешите, люди добрые!

«Проголосуй, пожалуйста, по ссылке за рисунок моего сына», «Помоги дочке победить в конкурсе» — такие сообщения нередко поступают жителям республики с незнакомых номеров.

Люди у нас добрые — отчего ж детям не помочь, откликаются. И не подозревают, что помогают они мошенникам. Именно эти нехорошие граждане отправляют ссылки и с их помощью взламывают мессенджеры отзывчивых людей. А затем — начинают разводить на деньги их коллег, друзей и знакомых.

Если подруга просит денег

Не смог отказать своей хорошей знакомой из Лапсар немолодой чебоксарец: та написала ему сообщение в мессенджер, попросила срочно занять ей до завтра десять тысяч рублей. Деньги мужчина перечислил сразу же, но ушли они не лапсарской приятельнице, а неизвестным интернет-аферистам, взломавшим ее аккаунт.

Однако чебоксарцу еще, можно сказать, повезло — сумма, которую у него выманили, оказалась не столь большой. Попавшая в схожую ситуацию пенсионерка из Чебоксар, например, перечислила своей знакомой 50 тысяч рублей, другая дама, помоложе, одолжила приятелю 55 тысяч, а 54-летний житель Цивильского округа лишился по доброте своей 58 тысяч рублей. Причем у всех, кто якобы просил деньги взаймы, тоже были взломаны мессенджеры.

Между тем этих и многих других грустных историй могло и не быть, считают в УМВД России по городу Чебоксары. Одним добрым людям не стоило переходить по ссылкам, отправленным с незнакомых номеров, другие, перед тем, как сделать перевод, могли бы позвонить тому, кто просил занять деньги. И тогда и у граждан, и у полиции проблем было бы гораздо меньше.

Переведите миллион на безопасный счет

Почти по такой же схеме поработали мошенники с одной из руководящих сотрудниц администрации Чебоксар. Обратившись с заявлением в полицию, чиновница рассказала: в мессенджере ей пришло сообщение от коллеги, написавшей: сейчас, мол, на ваш номер с важной информацией позвонят сотрудники правоохранительных органов и плохого не посоветуют… Вскоре на связь с дамой действительно вышел «сотрудник правоохранительной структуры» и сообщил, что произошла попытка хищения ее накоплений. Для их защиты, посоветовал он, необходимо срочно обналичить сбережения и перевести их на безопасный счет.

Если бы не сообщение от коллеги, чиновница, наверное, не попалась бы на эту уловку. А так — послушно выполнила указания звонившего и перевела на названные им счета 1 миллион 400 тысяч рублей. Ну а аккаунт коллеги, как позже выяснилось, тоже перехватили кибермошенники…