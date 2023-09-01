Сергей Козырев выиграл «золото» первенства России по вольной борьбе

Воспитанник спортшколы олимпийского резерва № 5 имени В.Н. Кочкова, участник Олимпийских игр Сергей Козырев добился отличного результата на первенстве России по вольной борьбе среди спортсменов до 24 лет, которое завершилось в Наро-Фоминске. В соревнованиях участвовали борцы из 40 регионов страны, сообщили в Минспорте Чувашии.

По ходу турнира в весе до 97 кг до финальных баталий Козырев не испытал особых проблем. Однако в битве за золотые награды с представителем Дагестана Гаджимурадом Кадиловым Сергей до конца схватки проигрывал один балл. Казалось, ситуация безвыходная… И за мгновения до финишной сирены борец из Чувашии проходом в ноги соперника (приемом на два балла) склонил чашу весов в свою пользу, завоевав золотую награду!

Помимо победы, Сергей завоевал путевку на первенство мира, которое пройдет 23-28 октября в Албании. Спортсмена и его наставника, главного тренера сборных команд Чувашии по спортивной борьбе Арсена Келехсаева с отличным выступлением поздравил министр спорта Чувашии Василий Петров. А сам тренер рассказал корреспонденту «СЧ» о послевкусии от первенства России и подготовке к предстоящему международному турниру. «Конечно, у Сергея есть мелкие травмы, которые дают о себе знать, но соревнования в Наро-Фоминске сложились хорошо. Сейчас он немного отдохнет и уже с новыми силами включится в подготовительный процесс, — сообщил Арсен Келехсаев. — Подготовка к первенству мира будет проходить во Владикавказе. С 3 октября мы примем участие в тренировочном сборе национальной команды, после которого отправимся в Албанию. В основном тренироваться будем в двухразовом режиме — упор сделаем как на функциональные (штанга, тренажерный зал, бег), так и на технические (упражнения и спарринги на ковре) аспекты подготовки. Если Сергей подойдет к соревнованиям в оптимальной форме, то у него все получится».