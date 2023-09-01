В Чувашии начнет работу Центр помощи по вопросам СВО

Об этом рассказал Сенатор РФ, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Николай Владимиров.

По его словам центры помощи будут открыты по всей стране. Необходимость их создания связана с большим количеством обращений от участников СВО и членов их семей о положенных им денежных выплатах и льготах.

Несмотря на проводимую работу очень многие заинтересованные жители республики не владеют информацией о положенных им мерах поддержки и порядке их получения. У людей много разрозненных источников информации — от Интернета и СМИ до министерств и ведомств, но информация, которую они могут здесь получить не является всеобъемлющей. Кто-то расскажет про региональные меры поддержки, кто-то сможет подсказать, как получить выплату за ранение, единой точки — своеобразного консультационного МФЦ до нынешнего момента не было, — объясняет Николай Владимиров.

Роль такого МФЦ и призван исполнить создаваемый «Центр помощи по вопросам СВО». В рамках работы центра будут организованы регулярные приемы граждан, проведение разъяснительных мероприятий о доступности мер поддержки участников СВО и членов их семей, в том числе круглых столов, вебинаров с участием профильных экспертов, лидеров общественного мнения, юристов, представителей общественных организаций и социальных служб, а также выездных встреч с гражданами в муниципальных образованиях.

Обратиться в центр можно будет очно посетив региональное отделение партии «Единая Россия» в Чебоксарах, ул. Б. Маркова, 6, по телефону (8352) 62-25-56 или через чат-бот региональной общественной приемной партии в ВК по ссылке https://vk.com/app6013442_-105182481?form_id=1#form_i..