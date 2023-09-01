Впервые занятие по профориентации для городских школьников прошло на плантациях хмеля

Ученики чебоксарской гимназии №5 ознакомились с устройством хмеле-шпалер, понаблюдали за работой мобильного хмелеуборочного комбайна и сами вручную собирали шишки, разделяя их по аромату и размеру. «Это очень интересный опыт — узнать, как собирается хмель… Раньше я не планировал связывать свое будущее с сельским хозяйством, но сейчас можно задуматься над этим», — поделился впечатлениями гимназист Артемий.

Это часть большого проекта по профориентации, который запущен Чувашским аграрным университетом совместно с Минсельхозом республики. «Уже несколько лет мы взаимодействуем с Чувашским ГАУ в организации таких творческих производственных проб для ребят, — рассказала директор гимназии №5 Инна Исаева. — Профориентация должна проходить в школах, чтобы ребята не просто готовились к выпускным экзаменам, а уже продумывали свою стратегию жизни».