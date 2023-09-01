Мастер-класс с прицелом на будущие успехи

На чувашской земле выросло много именитых спортсменов-самбистов. Один из самых ярких из них — Александр Трофимов. Именно Александр Иванович, к сожалению, безвременно ушедший из жизни в результате авиакатастрофы в Перми в 2008 году, стал первым мастером спорта международного класса по самбо из Чувашии. Сейчас его имя носит спортшкола олимпийского резерва № 10. Там прошел мастер-класс для перспективных спортсменов под руководством друга нашего прославенного самбиста, вице-президента Европейской ассоциации самбо Владимира Япринцева.

В спортшколе занимаются более тысячи юных самбистов — они продолжают традиции, которые заложил Александр Трофимов, блиставший на российских и международных аренах. Очень важно, что подрастающему поколению спортсменов есть на кого равняться.

…Перед стартом мастер-класса юные самбисты не сидели в телефонах, слушая музыку, а готовились к интенсивной и полезной тренировке. Но вот на ковер вышел Владимир Япринцев и сразу взялся за дело. «Никаких вялых и угрюмых лиц на тренировке! Будьте веселыми и задорными!», — настраивал он спортсменов. И процесс пошел — Владимир Геннадьевич показывал множество упражнений и рассказывал о тонкостях тактики в самбо. Да так интересно, что юные самбисты не отводили глаз от тренера. А между рассуждениями о тактике он сыпал интересными анекдотами. Несмотря на непринужденную атмосферу, ребята очень сконцентрировано выполняли все упражнения.

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВ,

министр спорта Чувашии: «В самбо присутствует неразрывная связь между старшим и подрастающим поколениями. И нашим юным спортсменам повезло постигать азы самообороны без оружия в стенах спортивной школы, носящей имя замечательного человека — Александра Ивановича Трофимова. Это был выдающийся спортивный организатор, благодаря которому самбо и дзюдо в Чувашии совершили настоящий рывок. Я горжусь, что был знаком с ним. В свое время мы руководили федерациями боевых единоборств, воспитывали будущих чемпионов, которые достойно защищали честь республики и страны на соревнованиях самого высокого уровня».

Кстати, посмотреть на подрастающее поколение ребят пришли вдова и сын Александра Трофимова — Лидия Александровна и Александр Александрович Трофимовы.

«С 1980-х я приходила в родной зал — сначала болела за мужа, а потом поддерживала сына. Я здесь очень много времени провела, — рассказала Лидия Трофимова. — Мне очень приятно, что друг моего мужа согласился и приехал в Чебоксары в памятный год — 15 лет со дня гибели Александра Ивановича. Владимир Геннадьевич проводит мастер-класс для детей, показывает интересную тренировку, передает опыт. Я очень рада видеть, как у детишек горят глаза, и они хотят узнать что-то новое».

«Очень приятно видеть на ковре много юных ребят, которые продолжают спортивные традиции нашего любимого вида спорта. Тренируются, впитывают в себя важные человеческие качества… То, что отец делал для детей, продолжают его друзья», — поделился впечатлениями Александр Трофимов.

Владимир Япринцев, в свою очередь, во время проведения мастер-класса увидел много перспективных самбистов, по достоинству оценил инфраструктуру и квалифицированный тренерский состав республиканской спортивной школы. А главное — горящие глаза юных спортсменов, всецело преданных нашему отечественному виду спорта.

«Самбисты — это одна семья. Мы с Сергеем Ивановичем Терновых почтили память Александра Ивановича Трофимова и приехали к его семье — Лидии Александровне и Александру Александровичу, — подчеркнул Владимир Япринцев. — Долгие годы мы бок о бок выступали в составе сборной Советского Союза, боролись на чемпионатах СССР и Европы. Он стал первым мастером международного класса по самбо из Чувашии. И вот уже пятнадцать лет, как его не стало. Александр Иванович был предан своим идеалам, своей Родине. Ребята, берите пример с таких людей, и тогда, я уверен, среди вас будут чемпионы страны, Европы и мира!»

…Возможно, достигнет оглушительных успехов и 12-летний Илья Васильев, который сейчас познает азы самообороны без оружия. От тренировки у Ильи остались только положительные впечатления. «Мне понравилось, что у Владимира Геннадьевича свой подход к детям — тренер шутит и развлекает нас, но при этом следит за дисциплиной. Владимир Геннадьевич хорошо объясняет. До нынешнего мастер-класса я никогда не делал колесо вдвоем (мы брали друга друга за руки и крутились по ковру)», — сообщил Илья Васильев.