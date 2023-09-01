В УФСИН по Чувашской Республике проведен строевой смотр специальных автомобилей

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Заместитель начальника отдела по конвоированию Владимир Солдатов в составе комиссии проверил техническую готовность каждого автомобиля к работе, ознакомился с результатами сезонного обслуживания техники, а также провел строевой смотр водителей-сотрудников.

Особое внимание проверяющие уделили санитарному и техническому состоянию автотранспорта. В ходе смотра была проверена исправность инженерно-технических средств охраны и надзора, средств связи, аварийных люков, систем вентиляции и кондиционирования, работоспособность специальных световых и звуковых устройств. Также комиссия проверила укомплектованность автотранспорта средствами пожаротушения и аптечками для оказания первой доврачебной помощи.

Проведенный смотр спецавтомобилей показал, что транспорт учреждения находится в надлежащем техническом состоянии и готов к дальнейшему выполнению возложенных задач.

Опубликовано: 5 сентября 2023 г.


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