В школах республики прошли уроки электробезопасности

Электричество — только безопасное и полезное

Уроки электробезопасности, проводимые сотрудниками филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» в школах республики, стали традиционными. Вот и для первоклассников новочебоксарской школы № 19 сразу после 1 сентября последовал еще один день знаний — знаний электрических.

Ведущему специалисту по связям с общественностью филиала Дарье Горбушиной подобного опыта общения с малышами не занимать. Она частый гость в образовательных организациях — не первый год рассказывает детской аудитории о безопасном обращении с электричеством, тем не менее, говорит, «каждый раз это волнительно и, конечно, очень ответственно — ведь речь идет ни много ни мало о здоровье и жизни детей».

Новочебоксарские школьники, несмотря на юный возраст, значимость правил электробезопасности понимают лучше, чем их сверстники в других городах и селах. Город-спутник не зря называют еще и городом энергетиков. За партами сидят, в том числе внуки, дети строителей, сотрудников энергопредприятий, и рассказ про «полезное электричество», которое при небрежном с ним обращении может быть еще и очень опасным, слушают внимательно. И с удовольствием дополняют услышанное: знают, где рождаются киловатт-часы, как они доходят до розеток и лампочек в наших домах и квартирах.

На все многочисленные вопросы: почему нельзя за шнур вытаскивать вилку электроприбора из розетки, совать посторонние предметы в розетку, ставить металлическую посуду в микроволновку и т.д. — ребята получили исчерпывающие ответы. Отныне знают, что встреча электричества с водой, оказывается, очень опасна. Вода является отличным проводником тока, потому электроприборы никогда нельзя трогать мокрыми руками. Именно поэтому прежде, чем вытереть влажной тряпкой пыль с подключенного к розетке ноутбука, телевизора, нужно их обязательно выключить.

ИЛЬЯ ИОНОЧКИН,

руководитель филиала «Чувашэнерго»: «В том, что в республике в последние годы не зарегистрировано ни одного несчастного случая с детьми — как на наших энергообъектах, так и в быту — мы видим результат и этой работы. Если ребенок дома правильно пользуется электрическими приборами, на улице узнает предупреждающие и запрещающие знаки, делится знаниями со своими сверстниками, значит, все делаем правильно».

Но соблюдать правила электробезопасности дома, в квартире мало — нужно быть осторожным и на улице. Предупреждающие знаки «Желтый треугольник», «Стой! Напряжение», «Испытания. Опасно для жизни», «Не влезай, убьет!», продемонстрированные на уроке, многие мальчишки и девчонки видели — у кого-то подобный знак есть во дворе, а кто-то видел такой на столбе в деревне у дедушки. Только вот значения им не придавали. Теперь точно знают, что они предупреждают об опасности и шутить с ними нельзя.

Нельзя залезать на опоры воздушных линий электропередачи, проникать в помещения трансформаторных подстанций — для детворы там нет ничего интересного, при этом они таят смертельную опасность. Нельзя набрасывать на провода посторонние предметы, разжигать костры… и рыбачить под ЛЭП тоже не стоит, ибо современные удилища изготавливаются из токопроводящего углепластика, потому, задев ими электрические провода, можно получить смертельный удар электрическим током. И такие трагические случаи в стране, к сожалению, не единичны. Нельзя также подходить к оборванным проводам ближе чем на 8 метров. Если человек все же попал в зону так называемого «шагового» напряжения, то во избежание удара электрическим током выходить из нее нужно грамотно — гусиным шагом, не отрывая ног от земли.

На каждую подобную встречу представители энергокомпании привозят костюм электромонтера. Одежда и обувь, скажу я вам, далеко не простая: термостойкая куртка, боты из толстой резины, перчатки, защитная каска из диэлектрического материала — все это энергетики надевают при выполнении работ, сопряженных с опасностью поражения током. И каждый раз детвора с удовольствием примеряет всю эту амуницию. Каска малышам велика, боты тяжеловаты — нисколько не смущает. Зато сколько впечатлений! И фотографий — на память о встрече с энергетиками.

…Урок подошел к концу — энергетики прощаются с детьми, а полученные сегодня знания останутся. О большой пользе таких занятий говорят не только педагоги, но и родители школьников: «Дети очень любознательны. Мы же зачастую ограничиваемся запретами, а рассказать доступно о том, почему нужно соблюдать правила, чем чревата шалость с электричеством — как-то недосуг… Потому значение этих уроков трудно переоценить — предостережения из уст профессионалов детвора запомнит на всю жизнь».

Примечательно, что уроки «электрического просвещения», являясь частью разработанной энергокомпанией комплексной программы по предупреждению травматизма сторонних лиц, в том числе детей, на электросетевых объектах, проходят в детских образовательных организациях по всей республике в течение всего года. Протяженность только воздушных линий электропередачи, находящихся на балансе «Чувашэнерго», составляет порядка 21 тыс. километров. Еще — более 100 подстанций напряжением 35 кВ и выше, тысячи трансформаторных подстанций 10 кВ. Безопасных киловатт-часов, как известно, не бывает, а детям все интересно, потому важно предостеречь их от ненужных экспериментов с электричеством.

Нельзя допустить, чтобы электричество из блага превратилось в зло. Потому работа со школами будет продолжена. Кстати, школьная тема в деятельности распределительной сетевой компании нынче «засветилась» и по другому поводу — с безопасностью детей напрямую не связанному, но от того не менее значимому. В городе Мариинский Посад заработала новая школа, к открытию которой «Чувашэнерго» имеет самое непосредственное отношение — внесли, так сказать, свою лепту. Для подключения к электричеству нового здания школы филиал построил две кабельно-воздушные линии 10 кВ протяженностью 2,6 км с установкой двух трансформаторных подстанций общей мощностью 800 кВА.

«Все работы по техприсоединению выполнены нами в установленные сроки. Школе как социально значимому объекту было уделено особое внимание», — подтверждает руководство филиала. 1 сентября в новой школе за парты сели 329 учеников. К слову, 36 из них — первоклассники. И энергетики уже задумываются о проведении с ними урока безопасности.