Свидетель сломанных судеб и краха Украины

Посмотреть в кинотеатрах Чебоксар фильм «Свидетель» о первых днях спецоперации на Украине — задача не из легких. Официально он еще идет в прокате, но на весь наш полумиллионный город на неделе был поставлен лишь один сеанс: вечером 5 сентября в кинозале «Сеспель». Кинопрокатчики не хотят брать картину? Боятся, что на такой тяжелый фильм зрители не пойдут? Но он не страшнее ежедневных выпусков новостей. Или есть указание не показывать его часто? Рекламы в интернете и на телевидении почти нет. Лишь в начале лета трейлер «Свидетеля» крутили в кинотеатрах перед началом других фильмов. Вообще картина не калечит психику, она объясняет, почему Россия начала спецоперацию, и, на мой взгляд, ее вполне можно показывать даже старшеклассникам.

Режиссер — Давид Дадунашвили,

продолжительность — 2 часа 5 минут,

место съемок: воинская часть в Подмосковье, Тверь, Углич

В расчете на зарубежного зрителя

Это не первый фильм про СВО, но в «Свидетеле» нет боевых действий, а единственного солдата с триколором на рукаве мы увидим за 15 минут до окончания ленты. Здесь нет открытой российской пропаганды, наоборот: все, что мы слышим о России и русских, излагает полковник батальона «Азов», террористической организации, запрещенной в нашей стране. И вообще это история о том, что происходило в феврале 2022 года по ту сторону фронта, причем глазами иностранца. Лес рубят, щепки летят — и, как щепку, эти события подхватывают бельгийского скрипача с мировым именем Даниэля Коэна (Карэн Бадалов). Сопротивляться бесполезно, и он, пытаясь не угодить ни в жертвы, ни в соучастники, становится свидетелем преступлений киевского режима против жителей своей же страны.

Есть ощущение, что фильм был снят для зарубежного показа — наверное, у заслуженного артиста России Карэна Бадалова это первая роль, где ему пришлось полностью говорить на английском и на французском. Для русского зрителя был сделан дубляж. Но как эту картину можно показать в другой стране, даже в дружественном Китае, если она не идет в большинстве российских кинотеатров?

«Разве Украина не Россия?», — спрашивает у Коэна его маленький сын Николя, когда тот по видеосвязи сообщает ему, что из Москвы улетел в другую страну. Как раз накануне 24 февраля менеджер Коэна Бриджит принимает приглашение украинского олигарха Сахновецкого выступить на его светском рауте в Киеве.

— Давайте выпьем за искусство и за нашу победу! — такие тосты звучат в этом обществе.

— Они пьют за победу искусства? — уточняет у Бриджит музыкант.

— За какую-то свою победу, — пожимает она плечами и не придает этому никакого значения.

А уже на следующий день фраки меняются на бронежилеты, и соблазнивший Бриджит Дмитрий Панчак (Александр Дьяченко), помощник Сахновецкого, оказывается полковником СБУ. Олигарх же вместе с семьей улетает в Израиль, где у него дом на берегу моря, и нет ему никакого дела до приглашенной мировой звезды. «Русские напали, ничего серьезного», — скажет Бриджит, узнав, что российский десант высадился под Киевом. С интонацией: «Милые бранятся, только тешатся». Для гостей из Бельгии — русские и украинцы в тот момент еще один народ.

Нацизм во всем своем махровом цвете предстанет перед Коэном позже — в подвалах. Сначала он увидит татуировки со свастикой на телах тех, кто захватил их в плен. Потом от Панчака услышит тост, адресованный офицерам: «Вы чистая кровь украинской нации! Нас не сломить, потому что мы нация!». Еврею Коэну азовец будет цитировать Гитлера и требовать от него сыграть на скрипке гимн сечевых стрельцов. И музыкант вынужден будет развлекать людей, которых считает убийцами.

«Я сыграю вам Вагнера», — предложит Коэн, не подозревающий, что значит это имя для бойцов нацбата. Понятно, что Панчак услышит в этом насмешку. «Тогда песню Хорста Весселя (офицер, написавший текст гимна нацистской партии. — Прим. ред.)», на что получит ответ: «Мы не нацисты, мы боремся за счастье Украины».

Фильм не пропагандистский, он антинацистский

К этому моменту Коэн поймет, к каким людям он попал, потому что уже станет свидетелем уличного убийства и бесконтрольной раздачи оружия. «Им раздают оружие, а мозги забирают. Много они навоюют с «калашами» против москальских ракет. А вот в Киеве будет весело», — печально констатирует водитель такси, на котором Коэн с Бриджит пытались вернуться в отель, а попали в подвал.

К этому моменту Коэн уже побывает в «прачечной» СБУ, где «стирают людей, понты и гонор», увидит пытки и столкнется с ничем не объяснимой жестокостью. Может, и есть здесь какие-то штампы в изображении нацистов — критики уже пишут, что они получились злодеями в чистом виде и непонятны мотивы их агрессии, но давайте вспомним советские фильмы о войне. Разве там пытались оправдать фашистов, прописать глубину их характеров? Да и те, кто видел в Сети ролики с угрозами и заявлениями реальных украинских нацистов, понимают — мозги у них съехали окончательно, и нет смысла копаться в их душах.

Конечно, можно было прописать все тоньше, но зачем? В фильме и так много ненависти к России, которую выплескивают «азовцы». Он сделан не в духе пророссийской пропаганды, а в движении от противного: полюбуйтесь на нацизм во всей его красе.

Наверное, Александру Дьяченко, по национальности украинцу, который учился, работал в США и даже был женат на американке, а в 22-м году поддержал спецоперацию, эта роль далась непросто. В своем подвале Панчак царь и бог: захочет, помилует, захочет, казнит, у кого оружие, тот и прав. «У вас виртуозно получается выводить меня из себя», — заявляет он Коэну, понимая, что может сколько угодно глумиться, унижать скрипача-еврея, но сломить его человеческое достоинство все равно не получится. Вообще, Коэн ведет себя прямо по инструкции: «Что делать, если вас захватили террористы».

Понятно, что ему страшно, но он пытается быть спокойным, ничего не просить, не привлекать к себе внимания. Панчаку плевать, что он удерживает гражданина Бельгии, Коэн для него как шут при дворе короля.

Не только всмотреться в фильм, но и вслушаться

Самый пронзительный персонаж в фильме, наверное, мальчик Миша, который не просто знает названия всех видов вооружения, но и по звуку может отличить их друг от друга. «Точка У сначала шуршит, как пакет, — рассказывает Миша Коэну, — а потом начинает свистеть. Значит, прилет будет через 27 секунд, так говорят военные». Он жил с родителями в Авдеевке, когда она еще была украинской, и видел, как снаряды летели в сторону Донбасса. Когда отец бросил семью и уехал в Европу, мама увезла сына подальше от боевых действий: под Киев в деревню Семьдверей. Здесь они и встретились с Коэном. В фильме эта деревня стала символом трагедий в Буче, Краматорске, Мариуполе.

Под видом эвакуации всех жителей собрали на железнодорожном вокзале, якобы, чтобы отправить в тыл, под Житомир. Напугали, что «русские убивают всех, включая стариков и детей», а потом просто бросили людей. Для западных СМИ выставили же все так, якобы российская армия запустила по вокзалу ракету. Но Коэн с его совершенным слухом различил «точку У», вспомнил, как Миша описывал звук разных ракет.

Вообще в этом фильме звуковой ряд не менее важен, чем визуальный. Мы слышим мир ушами Коэна. Русская речь в картине — это в основном дубляж. В нацбате используют только мову. С иностранцами многие украинцы говорят на английском. Вообще киевляне демонстрируют владение языками, видимо, готовятся к вступлению в Евросоюз. И лишь простые люди говорят по-русски, и видно это сочувствие создателей картины к рядовым украинцам, которые хотели бы радоваться жизни и растить детей, но вынуждены сниматься с места и бежать неизвестно куда, различать не голоса птиц, а звуки снарядов.

Еще в картине много классической музыки. С одной стороны, она добавляет минорности всему происходящему, с другой — утешает, поддерживает и не дает фильму скатиться просто в показ военных преступлений.

Коэн глохнет после ракетного удара, и вот в этом хаосе, среди дыма и поднявшейся пыли от разрушенных зданий, как символ надежды появляются бронемашины с буквой V. Бог снова сохранил скрипачу жизнь, чтобы он как свидетель смог рассказать европейцам, через какой ад прошел. При этом, так до конца и не поняв, что делят два народа и откуда у украинцев такая ненависть к «москалям». В эфире CNN, посвященном «преступлениям русских», на просьбу рассказать, как все было на самом деле, Коэн скажет ключевую фразу фильма: «Я лишился там своего слуха, но не потерял там свою совесть».