Клиентам банков рекомендуют перейти на дистанционное обслуживание

На входе охранники проверяют температуру у клиентов, на рабочих местах — сотрудники в масках и резиновых перчатках, на полу — ограничительные линии, уборщицы неустанно снуют с тряпками, смоченными дезинфицирующим средством, это же средство в настенном дозаторе — для посетителей… Как минимум, пару–тройку из перечисленных профилактических мер заметили представители республиканских СМИ, заглянув в офисы Сбербанка, Россельхозбанка и ВТБ.

В связи с коронавирусной инфекцией банковский сектор перешел на особый режим работы: в отделениях сократилось время приема, где-то работает только часть офисов, по графику.

Но перечень банковских услуг нисколько не сокращен. И разрабатываются меры поддержки клиентам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Так, Сбербанк готов рассмотреть реструктуризацию кредитных платежей на 6 месяцев с возможным продлением до года в отношении клиентов — физических лиц, заболевших коронавирусом или вынужденных находиться на карантине, а также попавших под сокращение. Разумеется, при наличии соответствующих документов — медицинских или с места работы. Если заемщик останется без дохода, то возможен полный мораторий на платежи. При этом неустойки за просрочку не взимаются. За реструктуризацией могут обратиться и представители бизнеса. Все заявления рассматриваются индивидуально.

МИХАИЛ НОЗДРЯКОВ,

заместитель председателя Кабинета министров — и.о. министра финансов Чувашии: «Говоря о банковской сфере, хочу отметить, что она относится к жизнеобеспечивающей, потому, что тысячи людей получают через банки зарплаты и пенсии. Поставлена комплексная задача: с одной стороны, не прекращать работу банков, с другой — сохранять режим осторожности с точки зрения здоровья людей: как сотрудников, так и клиентов. Минфин это отслеживает, мы с банками взаимодействуем. Сегодня банки перешли на особый режим обслуживания. Я бы хотел обратиться к жителям республики. Современные технологии позволяют практически все платежи за товары и услуги (коммунальные, за телефон и другие) осуществлять в дистанционном режиме, не выходя из дома, если есть сотовый телефон, и вы подключены к данному сервису. Насколько я знаю, во всех банках открыты горячие линии, банковские специалисты готовы проконсультировать, как это сделать. Людям пожилого возраста могут помочь дети и внуки. Призываю по максимуму пользоваться дистанционными услугами и строго соблюдать режим самоизоляции».

Россельхозбанк в качестве поддерживающих мер для физических лиц также называет реструктуризацию просроченной задолженности, а еще — отсрочку погашения основного долга и процентов по кредиту. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возможна пролонгация сроков погашения кредита до года. Неустойки, штрафы, пени для «трудных» заемщиков отменяются.

ВТБ, справедливо считая одним из наиболее пострадавших сегментов российской экономики в результате пандемии коронавируса малый и средний бизнес, предлагает ему перекредитоваться на срок до 10 лет с некоторой отсрочкой платежей и индивидуальными ставками.

Во всех банках настоятельно советовали клиентам проводить операции дистанционно, без визита в банковские отделения, подчеркивая, что удаленные каналы по оказанию банковских услуг отлажены, работают бесперебойно.

Очередей в офисах не наблюдалось, но клиентский ручеек не иссякал. «У меня срок вклада закончился, хочу продлить,— пояснила женщина в маске в одном из банков. — По пути зашла, из больницы». И успокоила попятившегося журналиста: «Да не бойтесь — не вирус у меня». «Мне надо за третье лицо заплатить, удобнее сделать это лично», — был краток гражданин, подкативший к офису на машине. А все немолодые клиенты на вопрос о навыках Интернет-пользователей ответили отрицательно.

Фото Минфина Чувашии:

Клиенты стараются лишь в случае крайней необходимости приходить в банковские офисы.