Для красоты и здоровья: коллаген из Чувашии благодаря господдержке выходит на экспорт

Помощь в открытии новых зарубежных рынков чебоксарской компании «ИТЛАЙТ» оказывает Центр поддержки экспорта Чувашии.

Для чего нужен коллаген

Коллаген — основа соединительной ткани человека: нитевидный белок содержится в сосудах, мышцах, сухожилиях, коже, также это базовый компонент волос, ногтей, костей и зубов. Коллаген составляет около трети всех белков в нашем организме.

Ученые доказали, что с 25 лет уровень коллагена начинает падать. К тому же стрессы, вредные привычки и плохая экология истощают запасы этого белка в организме. Как следствие, появляются первые признаки старения: кожа теряет эластичность, образуются морщины, кости становятся более хрупкими, а суставы — менее подвижными.

Для того, чтобы восстановить дефицит коллагена, рекомендуется сбалансированное питание. Белок содержится, прежде всего, в рыбе, мясе, морепродуктах. Однако можно принимать пищевые добавки, в состав которых входит концентрированный коллаген. Именно выпуском такого продукта занимается небольшое чебоксарское предприятие «ИТЛАЙТ».

Производство

Как рассказывает руководитель компании Антон Логунов, изначально у него с партнером Наталией Семеновой был бизнес, связанный с изготовлением натуральной органической косметики. Однако в 2019 году на одной из выставок они увидели процедуры коллагенирования. Таким образом возникла мысль: повторить этот процесс на своем производстве — сделать косметический коллаген.

Попробовали реализовать этот проект, а затем нашелся партнер и заказчик, который приехал из Москвы с запросом изготовить пищевой продукт. Для этого пришлось взять в штат технолога, закупили современное оборудование — оно, кстати, российского производства.

Сейчас пищевой коллаген составляет 90% выпускаемой продукции и только 10% приходится на косметический, также есть своя линейка кондиционеров и шампуней с ценным белком.

Производственная площадь составляет примерно 60 кв. м, общая — 200 кв. м. Объем выпуска продукции сегодня — где-то около 2 тонн в месяц. Но мощности позволяют производить и больше. Так что если будет запрос, то можно увеличить выпуск и до 10 тонн.

Живой белок

Основная масса коллагена, представленного в России, производится в сухой форме и привозится из-за границы. Как правило, белок синтезируют из шкур крупного рогатого скота путем сушки.

Далее получившийся порошок отделяют от различных примесей. Однако на чебоксарском предприятии иные технологии: так называемый «живой» коллаген получают методом ферментирования. Такой процесс не ломает структуру белка — он остается в том виде, в каком существует в природе.

Для этого используется сырье, состоящее на 10% из говядины и на 90% из куриных лапок. Ножки цыплят-бройлеров сначала хотели закупать у агрохолдинга «МегаЮрма», но там отказали, потому что все субпродукты отправляют в Китай. Поэтому сейчас сотрудничают с птицефабрикой «Акашево».

На каждую партию куриных лапок имеются сопроводительные документы с результатами испытаний на содержание тяжелых металлов, антибиотиков. Также сырье подвергается многократной процедуре обескровливания. Потом продукт пастеризуется, фильтруется и поступает на фасовку. Коллаген варится в течение нескольких часов и помещается в пластиковые баночки объемом 0,5 литра и 230 граммов. Розлив проходит строго через весы, затем тара герметично закрывается и запаивается. Срок хранения у такого продукта — полгода, а после вскрытия упаковки — месяц.

Пищевой коллаген выпускается в виде желе и в жидком виде. Сейчас в ассортименте пять наименований: нейтральный, а также со вкусами черники, грейпфрута, вишни, смородины — для этого добавляются натуральные соки.

Как говорит Антон Логунов, компания неоднократно тестировала свою продукцию и отправляла на исследования. Так, Институт имени Н.Э. Баумана в Казани брал продукт и испытывал на животных. Исследования подтвердили, что коллаген укрепляет связки и мышцы. Сейчас изучение свойств белка продолжается на базе медицинского факультета ЧГУ имени И.Н. Ульянова. Пока проводятся испытания также на животных, а затем будут на волонтерской группе.

«Коллаген пьют курсами по два месяца, за это время организм успевает насытиться нужными веществами. Хотя во время испытаний на животных наивысшие показатели были достигнуты на 30-й день. И такие результаты могут сохраниться в течение полугода. Клиенты, попробовавшие наш продукт, отмечали его эффективность: стали крепкими ногти, сократились морщины, меньше стали выпадать волосы. А те, у кого болят суставы, уже на второй неделе приема наших препаратов приходили к нам с обратной связью, что боль прошла», — говорит руководитель компании Антон Логунов.

В планах — зарубежные страны

В нашей стране коллаген из Чувашии уже знают. Продукт продается в нескольких регионах России, в Татарстане, хорошо представлен в Москве. Найти красивые баночки с полезным белком можно и на популярных маркетплейсах. Но в большей части коллаген производства чебоксарской компании продается под марками заказчика. Сейчас у предприятия назрела мысль показать свой продукт не только в России, но и в других странах. Антон Логунов считает, что международные рынки дадут компании возможность развития. Кроме того, есть еще производственные запасы мощности, которые нужно реализовывать.

«До знакомства с Центром поддержки экспорта было очень страшно и непонятно, как это — работать на экспорт. Но с их помощью мы улаживаем многие моменты, они нам подсказывают по оформлению документов, по таможенным процедурам и даже по переводу на другой язык этикеток.

Центр уже помог нашей компании в поиске партнеров: нам дали «теплые» контакты, которые сейчас обрабатывают менеджеры. На данный момент мы отправили несколько образцов продукции в Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан — они готовы закупать наш коллаген. И ЦПЭ здесь сильно помогает, все непонятные вопросы, которые у нас возникают, мы задаем специалистам и достаточно быстро получаем ответы», — говорит Антон Логунов.

В свою очередь, Центр поддержки экспорта готов помогать производителю коллагена и дальше.

«На сегодняшний день у нас много инструментов для помощи. Компании «ИТЛАЙТ» мы оказали помощь в поиске партнеров за рубежом. Это, наверное, самый лучший инструмент среди наших услуг, чаще всего к нам обращаются именно за ним. Также мы можем субсидировать участие в зарубежных выставках. В том числе мы планируем на будущий год отправить на такую выставку компанию «ИТЛАЙТ». Это было бы неплохо, потому что их продукция инновационная и единственная в Чувашии. Также в числе наших популярных услуг — помощь в сертификации, таможенном оформлении, а также сопровождение экспортного контракта», — отмечает руководитель Центра Артем Захаров.

По его словам, в ЦПЭ ждут предпринимателей, готовых расширять горизонты продаж и завоевывать новые рынки. Услуги будут оказаны всем компаниям, зарегистрированным на территории Чувашии и состоящим в реестре МСП, то есть являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Причем, прежде чем оказать ту или иную форму господдержки, в Центре проводят анализ и оценивают потенциал компании, для того чтобы понять, сможет ли она выходить на экспорт.

«То, что наши компании выходят на зарубежные рынки, большой плюс для нашей республики. Это повышает инвестиционный имидж Чувашии. И компании из других регионов при таких условиях хотят к нам ехать и открывать свое производство у нас, потому что видят, как сильно помогают в развитии любого бизнеса», — считает руководитель ЦПЭ Чувашии.

Ольга Иванова