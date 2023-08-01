Дорога к чебоксарской гимназии № 46 стала безопаснее

Сегодня последний день летних каникул. А уже завтра дети, захватив ранцы и букеты, отправятся на торжественные линейки, посвященные Дню знаний. Привычной дорогой до школы и обратно им предстоит ходить весь учебный год. Сделать этот путь безопасным — задача взрослых.

В преддверии школьного сезона состояние дел возле чебоксарской гимназии № 46 проверил сенатор РФ, первый заместитель секретаря Чувашского регионального отделения партии «Единая Россия» Николай Владимиров совместно с депутатами Чебоксарского городского Собрания, представителями Минобразования Чувашии, столичной мэрии, ГИБДД и общественности.

Две недели назад рабочая группа уже выезжала на место по просьбам окрестных жителей. Родители школьников жаловались, что пешеходный переход по улице Баумана близ гимназии не соответствует нормативам, не хватает и освещения. Между тем движение транспорта здесь оживленное. Неплохо бы установить светофор, обновить «зебру», сделать более удобной лестницу, ведущую к переходу.

На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась. Как рассказал Николай Владимиров, на этом школьном маршруте появился столб освещения с двумя фонарями. Обновлен и сам пешеходный переход — нанесена дополнительная разметка, выровнено дорожное полотно, установлена искусственная неровность. Лестница близ «зебры» обозначена перилами. На момент контрольного выезда рабочие АО «Дорэкс» доделывали тротуар.

Светофор на этом пешеходном переходе появится ориентировочно в ноябре, после внесения изменений в бюджет, пояснил сенатор. Этот вопрос на контроле. Выполнены замеры, чтобы определиться с типом устройства, более подходящего для этого уголка. Депутаты поддержат инициативу.

Происходящие изменения радуют и местных жителей, и сотрудников школы. «Конечно, все довольны — и мы, педагоги, и родители, — говорит заместитель директора школы №46 Елена Сапожникова. — Станет удобнее, а главное — безопаснее». Наиболее активные чебоксарцы, увидев во дворе представительную делегацию, сразу высыпали на улицу. У них еще немало предложений по благоустройству придомового (и пришкольного) пространства — от клумб до новой пешеходной дорожки из плиток. Сразу видно: люди знают, что их слышат, их мнением интересуются.

Школьные маршруты — подъездные пути, пешеходные переходы, тротуары проверяют в республике в преддверии Дня знаний каждый год. Этот август — не исключение. Мониторинг проведен в Канаше, Шумерле, Комсомольском округе и ряде других муниципальных образований. К началу учебного года инфраструктура приводится в порядок.