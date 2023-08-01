Более 18 млн учеников пойдут в российские школы 1 сентября

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Учебный год 1 сентября начнется для 18 млн российских школьников, из них в первый класс — около 2 млн детей. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на селекторном совещании по вопросу подготовки образовательных организаций к началу 2023/2024 учебного года.

«В регионах завершается плановая подготовка образовательных учреждений к новому учебному году в плане комплексной безопасности, соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям и кадровой обеспеченности. Учебный год в этом году начнется 1 сентября для более чем 18 млн школьников в 40 тыс. школ, более чем 6,9 млн дошкольников в 33 тыс. детских садах и более 2,6 млн обучающихся в 3 тыс. колледжей. В первый класс пойдут почти 2 млн детей, рост числа первоклассников составил более 8% по сравнению с прошедшим учебным годом», — привели слова Голиковой в ее аппарате.

Вице-премьер отметила, что с 1 сентября все обучающиеся начальных классов всех российских школ будут обеспечиваться горячим питанием за счет средств федерального бюджета. Кроме того, создана и внедрена федеральная государственная система «Моя школа». Кроме того, на основе разработанной единой модели профессиональной ориентации обучающихся в новом учебном году вводятся занятия по профориентации, позволяющие помочь детям с выбором будущей профессии.

Голикова также рассказала, что продолжается работа по выполнению поручений президента РФ о создании не менее 1,3 тыс. школ по итогам 2024 года и об обеспечении 100% доступности дошкольного образования до конца 2023 года. По словам вице-премьера, в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография», начиная с 2019 года в 80 регионах ввели в эксплуатацию 906 школ на 524,7 тыс. мест и 1 633 детских сада на 237,1 тыс. мест.