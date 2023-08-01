ЛЕОНИД ЧЕРКЕСОВ,

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики:

«Единая Россия» в этот раз организовала специальный сбор для местных детей. Активисты и сторонники партии собрали все, что необходимо ребятам перед походом в школу. К началу учебного года они получат канцелярские товары, игрушки и развивающие игры, художественную литературу и новые учебники, мебель и оборудование. Выражаю слова благодарности каждому человеку, каждой организации, которые внесли свой вклад в эту значимую работу. Спасибо за сплоченность, за то, что каждый из вас привносит свое участие в дело помощи тем, кто в этом нуждается. Убежден, вместе мы сумеем преодолеть любые сложности».