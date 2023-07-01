Школу в «Садовом» достроят с новым подрядчиком

На этой неделе Глава Чувашии Олег Николаев подписал распоряжение о выделении из резервного фонда Кабинета министров республики дополнительно 344 миллиона рублей на строительство школы в микрорайоне «Садовый». Эти деньги должны помочь в решении проблемы с затянувшейся школьной стройкой. Напомним, что контракт на строительство школы с подрядной организацией был расторгнут 19 июня этого года.

«Худшие опасения подтвердились, подрядчик затягивал сроки и при этом готовился к процедуре банкротства. Пришлось идти на неизбежный шаг, который носит резонансный характер, и в одностороннем порядке расторгать контракт», — прокомментировал ситуацию Глава республики в своем телеграм-канале. «Но при этом, — сообщил он, — сохраняется план сдачи школы в этом году. Учитывая организационные мероприятия по переналадке работ и юридические споры с бывшим подрядчиком, у нас есть все возможности завершить строительные работы ко второй четверти нового учебного года. Для этого важно всем нам сорганизоваться и обеспечить синхронность действий».

Нового подрядчика пока не нашли, этот вопрос должен решиться в ближайшие дни. С ним будут проговорены и закреплены понятные и твердые обязательства. Любой подрядчик, который туда зайдет, должен осознавать свою ответственность, отметил Олег Николаев. А правительство республики, в свою очередь, будет оказывать всестороннюю поддержку в завершении строительства школы.