Информдень посвятили школам

Автор: Елена ТрыВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Готовы ли учебные заведения к 1 сентября, все ли в порядке с газовым оборудованием в домах и довольны ли местные жители качеством предоставления госуслуг, выясняли в муниципалитетах рабочие группы на прошедшем информдне.

В Чебоксарском округе насущные вопросы вместе с представителями общественности, предприятий и организаций обсудили в Центральном Доме культуры вице-премьер Чувашии — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, глава округа Владимир Михайлов и депутат Госсовета Чувашии Владимир Викторов.

Основная тема повестки — предстоящий учебный год. Из 41-го образовательного учреждения округа большая часть готова к 1 сентября. Однако в Абашевской, Ишакской, Синьяльской и Янгильдинской школах еще идут работы по капремонту или благоустройству. Принято решение организовать приемку «отстающих» по отдельному графику.

Проверено перед началом учебного года и состояние школьного транспорта. 33 желтых автобуса будут перевозить около полутора тысяч детей в 21 школу из более ста населенных пунктов округа, доложили представители администрации.

 

Вместе с руководителем администрации Чебоксарского округа информгруппа проверила, как идет строительство школы в поселке Кугеси. Фото cap.ru
Опубликовано: 26 августа 2024 г.


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