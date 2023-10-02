Финансирование строительства двух школ в Чебоксарах обсудили в Совете Федерации

Сегодня в Совете Федерации прошло заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений, на котором обсудили межбюджетные трансферты в рамках федерального закона «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», внесенным в Государственную Думу.

По вопросу финансирования из средств федерального бюджета строительства средней общеобразовательной школы на 1400 мест в микрорайоне № 2 жилого района «Новый город» в Чебоксарах и строительства общеобразовательной школы на 825 мест в микрорайоне «Акварель» выступил сенатор Николай Владимиров.

Данные объекты вошли в Постановление Совета Федерации «О государственной поддержке социально-экономического развития Чувашской Республики».