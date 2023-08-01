Лидеры–экспортеры

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Три компании из Чувашии стали призерами окружного этапа конкурса «Экспортер года».

Определены победители Всероссийской премии «Экспортер года» в Приволжском федеральном округе. Конкурс проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Премия присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, а также результатов интеллектуальной деятельности.

На окружной этап конкурса подали заявки более 20 организаций из Чувашии. Призерами премии стали три компании, причем все они относятся к малому и среднему бизнесу. 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере машиностроения» получила компания «АРКТО». Предприятие экспортирует холодильные и морозильные шкафы, аппараты шоковой заморозки. 2-е место в номинации «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» — у «Группы компаний КМК», поставляющей за границу горчицу, семена льна, семена эспарцета, гречиху. 3-е место в специальной номинации получил «Прорыв года» у ПП «Спецдеталь». На экспорт отправляется продукция для промышленных предприятий, сообщает Минэкономразвития республики.

Опубликовано: 23 августа 2023 г.


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