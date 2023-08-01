Поведала о том, как было в разведке…

Второе место во Всероссийском конкурсе литературного творчества среди инвалидов «СТИХиЯ Пегаса» заняла писательница из Чувашии Елена Мартынова. Творческое состязание объединило почти 150 литераторов из 40 регионов страны, в том числе из Луганской и Донецкой народных республик. Чувашию на конкурсе представляли четыре участника, но лишь рассказ Елены Сергеевны «Это было в разведке» из ее сборника военных рассказов получил высокую оценку жюри и вошел в число призеров номинации «Vместе Zа жизнь». Книгу в высоком качестве для участия в конкурсе инвалиду по зрению помогла подготовить издательская группа Чувашской республиканской специальной библиотеки имени Л.Н. Толстого. По словам Елены Мартыновой, конкурс такого уровня для нее — это бесценный опыт и мотивация двигаться вперед к новым достижениям.
Опубликовано: 14 августа 2023 г.
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