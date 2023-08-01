Таксисты определят лучшего

Вчера в Чувашию прибыли победители региональных этапов конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России». Встретили гостей столицы весело и шумно, с национальными песнями и плясками, хлебом-солью и пенными напитками, сообщает Минтранспорта Чувашии.

Как мы уже сообщали, финал конкурса профессионального мастерства среди водителей такси проходит в столице Чувашии, в ледовом дворце «Чебоксары Арена». Первые этапы финала стартуют сегодня, а торжественное открытие состоится 16 августа в 11.00. В этот же день станет известно и имя победителя конкурса.

В соревнованиях принимают участие лучшие таксисты из 32 российских регионов, занявшие первые места на региональных этапах конкурса профессионального мастерства среди перевозчиков. Сначала им предстоит преодолеть теоретический тур — на знание правил дорожного движения, таксомоторного законодательства, правил оказания первой медицинской помощи. Еще нужно будет ответить на вопросы о культурно-географических достопримечательностях страны. Затем практический тур, в котором надо показать свое водительское мастерство. Участники будут соревноваться между собой в формате «Спринт-слалом. Дуэль» на легковых автомобилях на специально подготовленных дистанциях. Третьим туром станет творческий конкурс — нужно рассказать со сцены о национальных и культурных особенностях своих регионов, используя песни, стихи и танцы.

Победителя определят по количеству набранных во всех трех турах баллов. Он получит звание лучшего водителя такси в России, 150 тысяч рублей от организаторов и главный приз от партнера конкурса — новый автомобиль. Участники, занявшие второе и третье места, получат соответственно 100 тысяч и 50 тысяч рублей.

В рамках конкурса пройдет заседание круглого стола, на котором обсудят вступающие в силу 1 сентября этого года новшества в сфере перевозок легковым такси и пути повышения качества услуг.