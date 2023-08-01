Книга животных

Подходит к завершению работа над новым томом Красной книги Чувашии — «Животные», сообщают в Минприроды республики. С момента первого издания книги прошло уже 13 лет, и сейчас обновленная версия ожидает окончательного согласования и утверждения. За прошедшие годы многое изменилось, собрано много новой информации по редким видам птиц, животных и насекомых. Назрела необходимость ее использовать.

В новое издание Красной книги будет включено 229 видов, из них 159 — это беспозвоночные, преимущественно насекомые, и 70 — позвоночные. В Книгу также войдут 49 видов птиц. «Новая книга — это не только публикация результатов изучения редких видов за последние годы, но и множество вопросов для исследований на ближайшее время», — говорит орнитолог, заместитель директора КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии Геннадий Исаков.