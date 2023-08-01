Книга животных

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Подходит к завершению работа над новым томом Красной книги Чувашии — «Животные», сообщают в Минприроды республики. С момента первого издания книги прошло уже 13 лет, и сейчас обновленная версия ожидает окончательного согласования и утверждения. За прошедшие годы многое изменилось, собрано много новой информации по редким видам птиц, животных и насекомых. Назрела необходимость ее использовать.

В новое издание Красной книги будет включено 229 видов, из них 159 — это беспозвоночные, преимущественно насекомые, и 70 — позвоночные. В Книгу также войдут 49 видов птиц. «Новая книга — это не только публикация результатов изучения редких видов за последние годы, но и множество вопросов для исследований на ближайшее время», — говорит орнитолог, заместитель директора КУ ЧР «Дирекция по охране животного мира и ООПТ» Минприроды Чувашии Геннадий Исаков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ЭМИР БЕДЕРТДИНОВ,
министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики:
«Утверждение Красной книги Чувашии — важное и значимое событие не только для научного мира, но и для всех жителей республики. С 2010 года ученые тщательно наблюдали за изменениями популяции видов, изучали процессы их жизнедеятельности и исследовали различные аспекты. Накопленная информация поможет актуализировать уже имеющиеся сведения и применять новые данные в дальнейшей работе».
Опубликовано: 14 августа 2023 г.


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