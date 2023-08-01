Чувашия решит до конца года проблему дольщиков, в том числе пострадавших в 1990-х годах

ЧЕБОКСАРЫ, 11 августа. /ТАСС/. Власти Чувашии до конца года восстановят права оставшихся 1 770 обманутых дольщиков, в том числе ожидающих жилье с 1998 года. В реестре проблемных остаются восемь домов в Чебоксарах, сообщил на мероприятии в честь Дня строителя вице-премьер республики, министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии Павел Данилов.

«До конца этого года мы планируем восстановить права всех обманутых дольщиков, а это более 1 700 человек. Всего в Чебоксарах ведется восстановление прав дольщиков на восьми объектах», — отметил Данилов.

По его словам, три многоквартирных дома достраиваются с применением механизмов Фонда развития территорий, по пяти домам к завершению строительства привлечены инвесторы. «В республике действует региональный механизм восстановления прав дольщиков, в рамках которого инвесторам в качестве компенсации за завершение строительства объектов предоставляются в аренду земельные участки без проведения торгов. Именно благодаря данному механизму в этом году нам удастся решить проблему обманутых дольщиков, ожидающих жилье с 1990-х годов», — пояснил министр.

По данным Минстроя Чувашии, с 1998 года жилье ждут 13 человек. Всего к 2024 году необходимо восстановить права 1 757 обманутых дольщиков по восьми объектам, включенным в единый реестр проблемных объектов.

С привлечением инвесторов достраиваются пять долгостроев: четыре объекта ООО «СЗ „Лидер“, где жилье ожидают 1 057 дольщиков, и один объект ООО „СЗ „ГрандСтрой“, где вручения ключей от новых квартир ждут 334 человека. С применением механизмов ППК „Фонд развития территорий“ достраиваются три дома: объекты ООО „Победа“ (136 человек дольщиков), ООО „Алза“ (123 дольщика), ООО „Старко“ (107 дольщиков). В Новочебоксарске проблему обманутых дольщиков решили в первом квартале 2023 года.