Когда перестанет дорожать бензин

Розничные цены на бензин всего за два месяца сумели с нуля догнать инфляцию с начала года (3,52%). Более того, по данным Росстата, они даже перегнали ее на 1,3%, а в последний месяц еженедельный прирост стоимости бензина на АЗС составлял не менее 20-30 коп. Об этом пишет «Российская газета».

Ожидается, что подорожание прекратится в сентябре, когда спадет сезонный спрос на бензин. Но если динамика повышения цен сохранится в августе, то к осени стоимость бензина вырастет на 6,8%. Кроме того, именно с сентября ухудшатся налоговые условия для нефтеперерабатывающих заводов, что может уменьшить благотворное в этом случае влияние снижения спроса на цены.

В правительстве уже приняли необходимые меры: увеличены нормативы продаж топлива на бирже для крупных компаний. Действуют эти меры на оптовый рынок, они должны увеличить объемы предложения внутри страны. Если цены в опте пойдут вниз, то и в рознице подорожание прекратится.