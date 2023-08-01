Индейка подорожала вслед за курицей и свининой

Рекордный рост цен на курицу и свинину тянет за собой и цены на индейку. В Минсельхозе считают, что ценовая динамика по этой продукции обусловлена сезонным фактором, увеличением спроса, а также производственных издержек, пишет «Российская газета».

Однако индейка дорожает медленнее, чем курица и свинина, считает исполнительный директор Национальной ассоциации производителей индейки Анатолий Вельматов. По его оценке, за последний год курица подорожала на 40%, свинина — на 20%, а индейка — на 12-15%. Продуктом первой необходимости всегда была курица — это самый доступный источник белка. А в условиях высокого шашлычного сезона, при том, что россияне стали меньше выезжать за границу, потребляя мясную продукцию внутри страны, формируется повышенный спрос и на курицу, и на свинину. И поскольку производители не могут так быстро реагировать на повышение спроса, создается определенный дефицит, который и толкает цены вверх, поясняет эксперт.