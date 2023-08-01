В Чувашии осужденных приобщают к здоровому образу жизни

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В УФИЦ при исправительной колонии № 4 УФСИН Чувашии осужденных приобщают к здоровому образу жизни.

В исправительном центре содержатся осужденные мужчины, которые трудоустроены на одном из предприятий республики. Свободное от работы время они нацелены проводить с пользой для своего здоровья.

Руководство центра создает все необходимые для этого условия. Оборудована комната для проведения воспитательной работы и культурно — досуговых мероприятий. Имеются спортивный инвентарь, художественная и научно-познавательная литература.

На днях проведен товарищеский матч по настольному теннису среди осужденных к принудительным работам, содержащихся в исправцентре. Каждый участник боролся за звание сильнейшего.

На игровом поле развернулся упорный, захватывающий поединок. Теннисисты показали хороший уровень подготовки. В упорной борьбе победу одержали наиболее подготовленные осужденные, которые получили заслуженные дипломы и подарки.

— Проведение подобных мероприятий способствует организации свободного времени осужденных, пропагандирует здоровый образ жизни, приобщает осужденных к спорту и к систематическим занятиям физической культурой, — отметил начальник УФИЦ Алексей Архипов.

Опубликовано: 8 августа 2023 г.


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