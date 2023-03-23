В «красивые» даты августа работники отделов ЗАГС ожидают свадебный бум

Речь идет о датах, которые легко запоминаются. Это могут быть числовые палиндромы, которые одинаково читаются в ту и другую сторону, повтор цифр или совпадение дня, месяца и последних двух цифр года. Некоторые женихи и невесты полагают, что такое цифровое сочетание принесет им удачу в семейной жизни. Например, 23.03.2023 в Чувашии заключено почти полсотни брачных союзов. Примечательные даты августа — 08.08.2023 и 23.08.2023, несмотря на то, что это будни, в эти дни пожелали расписаться 83 влюбленные пары, сообщили в Госслужбе Чувашии по делам юстиции. Больше всего женихов и невест свяжут себя узами Гименея в популярные даты августа в Ленинском районе Чебоксар. Следующие «красивые» даты, на которые уже идет прием заявлений: 09.09.2023 и 11.11.2023. Напомним, подавать заявление пары могут не только через ЗАГС, но и с помощью портала Госуслуг.