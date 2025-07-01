Женихи и невесты выбирают «красивые» дни

В июле в отделах ЗАГС Чувашии — свадебный бум. На регистрацию брака в этом месяце влюбленные подали 947 заявлений.

В Госслужбе Чувашии по делам юстиции подметили: самая популярная дата у чувашских женихов и невест — ближайшая пятница, 25 июля 2025 года. В «красивый» день марш Мендельсона прозвучит для 151 пары.

Кстати, в ведомстве напоминают: заявление можно подать за год вперед до желаемой даты. Документы можно направить в любое отделение ЗАГС России как при личном посещении, так и через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Удобнее, конечно, сделать это через портал госуслуг — это значительно упрощает процесс и экономит время будущих молодоженов.

Для подачи заявления в ЗАГС потребуются заявление о заключении брака, документы, удостоверяющие личности вступающих в брак, квитанция об оплате госпошлины на 350 рублей (возможно в онлайн-режиме) и свидетельство о расторжении брака или свидетельство о смерти бывшего супруга или супруги, если такие случаи имели место.

«Независимо от выбранного способа подачи заявления сотрудники ЗАГСа региона окажут необходимую консультацию и помогут сделать этот важный шаг максимально комфортным», — рассказывают в ведомстве.