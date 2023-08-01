В столичной мэрии обсудили проект микрорайона «Дубрава-парк»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Будет и детский сад, и родник, и зеленая зона

Публичные слушания прошли в Большом зале администрации Чебоксар.  Проект представлял застройщик — Ипотечная корпорация и архитектор Ольга Иконописцева. Она  подробно рассказала о сути проекта и о том, как словно живой организм он меняется с изучением территории и в общении с местными жителями.

Интересного на встрече прозвучало много. В том числе было озвучено важное решение – отказ от «верхней дороги». Это позволит сохранить видовые характеристики с зеленными насаждениями лесопарка, на фоне снижения этажности жилого комплекса это будет особенно заметно.   Очень  значим был этот момент  и для владельцев гаражей вдоль улиц Фруктовая и Тополиная —  перспектива вероятного сноса   их серьезно тревожила, но на встрече  людей  успокоили. Убрать придется лишь два гаража, мешающих реализации проекта, с обязательной компенсацией  их владельцам.

О детях на встрече говорили много. О том,  например, что строительство домов будет идти одновременно с возведением детского сада на 150 мест. И о том, что  центральную часть будущего «Дубрава-парка» займет именно зона отдыха для детей и взрослых. Это, кстати поможет   решить характерную  для юго-запада столицы проблему – нехватку общественных пространств.

 Детская площадка будет большой и, что важно,  не будет отнесена к придомовой территории –  жители «Дубравы» не будут нести расходы на ее содержание.  В зоне отдыха  предусмотрены площадки для различных возрастных групп, в том числе: скалодром, памп-трек, веревочный парк, зона для шумных игр с горками, занятий йогой и гимнастикой, воркаутом.  Не скучно в зоне отдыха  будет и  зимой  —  можно будет прокатиться  на горках  разного уровня сложности.   При этом площадки для детей до 6 лет не будут пресекаться с игровыми зонами детей до 12 лет. Так, например,  памп-трек для  поклонников экстремальных катаний на велосипеде не создаст каких- либо проблем  юным любителям качелей и горок.  Опыт других новостроек говорит о том, что во дворах всегда очень шумно. Поэтому центральная игровая зона для детей со специальным нетравматичным вынесена на территорию с заниженным рельефом – это препятствует распространению шума.

Еще инсайд с публичных слушаний – будет сохранен родник, его благоустроят и сделают своего рода центром притяжения.  А любителям шашлыков лесу было приятно узнать о скором появлении оборудованных барбекю-зон. В условиях ежегодного запрета на разведение огня – это действительно отличная новость.

Параллельно  Ипотечная Корпорация   прорабатывает комплексный проект по озеленению территории, включая компенсационную высадку там, где были вырублены кустарники и деревья. И именно на публичных слушаниях вновь вспомнили о проекте «Три реки» — его реализация будет начата,  и берега чебоксарских рек  будут благоустраивать. Параллельно на встрече успокоили  любителей зимних лыжных прогулок – строительство не затронет лыжные трассы,  а  городская  мэрия намерена их благоустроить. Встречи застройщика и представителей  спортивной школы имени Тихонова уже состоялись: будущее развитие лыжни на склонах между «Садовым» и ЮЗР обсуждается непрерывно.

Заметным был интерес участников слушаний к составу жилого фонда будущего ЖК. Ипотечная корпорация Чувашской Республики – государственный застройщик, основной задачей компании остается обеспечение граждан комфортным и доступным жильем. Поэтому  «Дубрава-парк», как ранее анонсировалось, будет представлен 3-мя классами жилья:  «стандарт», «комфорт» и  «комфорт +». Здесь будут выделены квартиры и под социальное жилье.

 Отметим — сам проект «Дубравы Парка» действительно серьезно изменился с первых презентаций. На треть снижена плотность застройки – благодаря снижению этажности домов и их количества. Когда микрорайон будет заселен,  не должно возникнуть проблем с нехваткой мест в школах. Реконструкция расположенной неподалеку школы №  60 этому поспособствует. А громкая новость о том, что «Дубрава – парк» соединит юго-запад с микрорайоном «Садовый» интересна еще и тем, что именно Ипотечная Корпорация  достраивает большую школу в «Садовом»,  и мест  в ней хватит всем школьникам  большого микрорайона.

В самой «Ипотечной корпорации» уже констатируют высокий уровень интереса будущих покупателей к жилью. И заверяют, что появление на карте юго-запада «Дубрава-парка» пойдет на пользу развитию микрорайона в целом.

Опубликовано: 4 августа 2023 г.


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