В столичной мэрии обсудили проект микрорайона «Дубрава-парк»

Будет и детский сад, и родник, и зеленая зона

Публичные слушания прошли в Большом зале администрации Чебоксар. Проект представлял застройщик — Ипотечная корпорация и архитектор Ольга Иконописцева. Она подробно рассказала о сути проекта и о том, как словно живой организм он меняется с изучением территории и в общении с местными жителями.

Интересного на встрече прозвучало много. В том числе было озвучено важное решение – отказ от «верхней дороги». Это позволит сохранить видовые характеристики с зеленными насаждениями лесопарка, на фоне снижения этажности жилого комплекса это будет особенно заметно. Очень значим был этот момент и для владельцев гаражей вдоль улиц Фруктовая и Тополиная — перспектива вероятного сноса их серьезно тревожила, но на встрече людей успокоили. Убрать придется лишь два гаража, мешающих реализации проекта, с обязательной компенсацией их владельцам.

О детях на встрече говорили много. О том, например, что строительство домов будет идти одновременно с возведением детского сада на 150 мест. И о том, что центральную часть будущего «Дубрава-парка» займет именно зона отдыха для детей и взрослых. Это, кстати поможет решить характерную для юго-запада столицы проблему – нехватку общественных пространств.

Детская площадка будет большой и, что важно, не будет отнесена к придомовой территории – жители «Дубравы» не будут нести расходы на ее содержание. В зоне отдыха предусмотрены площадки для различных возрастных групп, в том числе: скалодром, памп-трек, веревочный парк, зона для шумных игр с горками, занятий йогой и гимнастикой, воркаутом. Не скучно в зоне отдыха будет и зимой — можно будет прокатиться на горках разного уровня сложности. При этом площадки для детей до 6 лет не будут пресекаться с игровыми зонами детей до 12 лет. Так, например, памп-трек для поклонников экстремальных катаний на велосипеде не создаст каких- либо проблем юным любителям качелей и горок. Опыт других новостроек говорит о том, что во дворах всегда очень шумно. Поэтому центральная игровая зона для детей со специальным нетравматичным вынесена на территорию с заниженным рельефом – это препятствует распространению шума.

Еще инсайд с публичных слушаний – будет сохранен родник, его благоустроят и сделают своего рода центром притяжения. А любителям шашлыков лесу было приятно узнать о скором появлении оборудованных барбекю-зон. В условиях ежегодного запрета на разведение огня – это действительно отличная новость.

Параллельно Ипотечная Корпорация прорабатывает комплексный проект по озеленению территории, включая компенсационную высадку там, где были вырублены кустарники и деревья. И именно на публичных слушаниях вновь вспомнили о проекте «Три реки» — его реализация будет начата, и берега чебоксарских рек будут благоустраивать. Параллельно на встрече успокоили любителей зимних лыжных прогулок – строительство не затронет лыжные трассы, а городская мэрия намерена их благоустроить. Встречи застройщика и представителей спортивной школы имени Тихонова уже состоялись: будущее развитие лыжни на склонах между «Садовым» и ЮЗР обсуждается непрерывно.

Заметным был интерес участников слушаний к составу жилого фонда будущего ЖК. Ипотечная корпорация Чувашской Республики – государственный застройщик, основной задачей компании остается обеспечение граждан комфортным и доступным жильем. Поэтому «Дубрава-парк», как ранее анонсировалось, будет представлен 3-мя классами жилья: «стандарт», «комфорт» и «комфорт +». Здесь будут выделены квартиры и под социальное жилье.

Отметим — сам проект «Дубравы Парка» действительно серьезно изменился с первых презентаций. На треть снижена плотность застройки – благодаря снижению этажности домов и их количества. Когда микрорайон будет заселен, не должно возникнуть проблем с нехваткой мест в школах. Реконструкция расположенной неподалеку школы № 60 этому поспособствует. А громкая новость о том, что «Дубрава – парк» соединит юго-запад с микрорайоном «Садовый» интересна еще и тем, что именно Ипотечная Корпорация достраивает большую школу в «Садовом», и мест в ней хватит всем школьникам большого микрорайона.

В самой «Ипотечной корпорации» уже констатируют высокий уровень интереса будущих покупателей к жилью. И заверяют, что появление на карте юго-запада «Дубрава-парка» пойдет на пользу развитию микрорайона в целом.