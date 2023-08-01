На грант «Перспектива» претендуют 29 фермеров и предпринимателей Чувашии

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Больше всех заявок на конкурс подали фермеры-ягодоводы.

Минсельхоз республики завершил прием заявок на грант «Перспектива». Это республиканская мера субсидирования, введенная для перспективных направлений аграрного бизнеса: сыроделия, товарной аквакультуры, ягодоводства и овцеводства. На грант могут претендовать фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

«В этом году по данному направлению предусмотрено 125 млн рублей на реализацию около 20 перспективных бизнес-планов. Победители конкурсного отбора смогут заручиться поддержкой до 10 млн рублей на развитие сыроделия и аквакультуры, до 5 млн — на ягодоводство и овцеводство», — отмечает вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов.

Всего в ходе заявочной кампании поступило 29 заявок, в том числе 12 — на ягодоводство, 8 — на аквакультуру, 9 — на овцеводство.

Опубликовано: 3 августа 2023 г.


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