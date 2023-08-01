В Яльчикском округе построили купель, в Канашском — отремонтировали мост

Все больше населенных пунктов Чувашии отчитываются о завершении работ по проектам инициативного бюджетирования. К примеру, в деревне Кильдюшево Яльчикского округа на «народные» деньги недавно облагородили святой источник, обустроили лестницы и удобные подступы к нему, оборудовали купель с крышей.

Напомним, в финансировании строительства или ремонта объекта, который заранее выбирают жители поселков и деревень, участвуют три стороны. Большую часть средств выделяет республика, часть вносит муниципальное образование, свой вклад делают и граждане. Так, обустройство купели в Кильдюшево, по данным администрации округа, обошлось в 1,4 млн рублей: 1,2 млн направила республика, остальное «добрали» силами местного бюджета и внебюджетных источников.

А вот в Малотаябинском территориальном отделе того же округа решили, что сначала надо отремонтировать дороги. В этом году благодаря поддержке местных инициатив щебенкой покроют грунтовые дороги в деревнях Малая Таяба и Малое Байдеряково, укрепят дамбу и в Старом Янашево.

Люди сами решают, что в первую очередь нужно улучшить — благоустроить двор, очистить водоем или отремонтировать дорогу. Успешный пример совместных действий граждан и органов власти — отремонтированный пешеходный мост в деревне Атнашево Канашского округа. Сейчас в деревне благоустраивается территория возле спортплощадки. Скоро тут уложат брусчатку, поставят уличное освещение, скамейки. По словам главы администрации округа Сергея Михайлова, год от года число проектов в муниципальном образовании растет: в прошлом году реализовывалось 67 проектов, в этом — 75.

Такой же способ, основанный на местных инициативах, предлагает руководитель администрации и жителям деревни Новые Пинеры в решении их проблем. В настоящий момент селяне обсуждают с местными властями варианты обустройства двух переездов через овраги и места для забора воды в противопожарных целях.

Общими усилиями преображаются населенные пункты и в Красночетайском округе. В Красных Четаях, например, сейчас благоустраивается парк имени В.Г. Толстова-Атнарского, что напротив краеведческого музея «Человек и природа». Местные жители вместе с депутатами решили заодно привести в порядок окружающую территорию. Вооружившись бензокосилками, вилами и граблями сельчане скосили траву, убрали разросшиеся кусты и деревья, мусор. Примеру красночетайцев последовали и жители деревни Шоля, которые дружно прибрали территорию вокруг кладбища, моста и автобусной остановки. Так и растет цепочка добрых дел: когда видишь, как на глазах хорошеет родное село, хочется помочь ему стать еще лучше, говорят активисты.