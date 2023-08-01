Чувашия — в лидерах рейтинга по газификации в РФ

Чувашия занимает одно из ведущих мест в рейтинге регионов России по организации газификации, сообщается на сайте Правительства РФ.

Лидирует в рейтинге Чеченская Республика, а второе место разделили сразу пять регионов — Липецкая, Оренбургская, Пензенская области, республики Мордовия и Чувашия.

Среди критериев ранжирования — доступность услуги по газификации для граждан, соблюдение сроков подключения домовладений к газопроводам, обоснованность цен на внутридомовое оборудование, процент заключения и исполнения договоров и так далее.