Менеджеры «Росгосстраха» — в числе лучших управленцев России

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Сразу три руководящих сотрудника ПАО СК «Росгосстрах» вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который традиционно в конце сентября обнародуют Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ».

Рейтинг собирает эффективных управленцев России за текущий год, которые являются, по мнению профессионального сообщества, наиболее известными в своих отраслях лидерами функциональных направлений (финансы, коммерция, маркетинг, закупки и т.п.). Особенность методологии составления этого рейтинга в том, что лучших в своих рядах определяют сами представители тех же направлений от различных компаний российского рынка.

Финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний.

Директор по персоналу «Росгосстраха» Ирина Елина вошла в топ-5 лучших HR-директоров в страховой отрасли.

Директор по связям с общественностью «Росгосстраха» Ольга Постоленко включена в топ-3 самых профессиональных руководителей по общественным и корпоративным связям на российском страховом рынке.



Читайте также:

«Росгосстрах» в Чувашии чествовал своих лучших страховых агентов
«Росгосстрах» признан легендарным брендом России
Знаменитая дверь Станиславского застрахована в «Росгосстрахе»
Сколько стоят пожары этого года для собственников домов и дач в Чувашии
Чистая прибыль «Росгосстраха» в первом полугодии составила 2,2 млрд рублей
«Росгосстрах» в Чувашии принимает заявления от клиентов компании, имущество которых повреждено урага...
«Росгосстрах»: Чувашия в пятерке лидеров по несчастным случаям с велосипедистами
«Росгосстрах» выступил официальным партнером легкоатлетической эстафеты газеты «Советская Чувашия»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.