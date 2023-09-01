Менеджеры «Росгосстраха» — в числе лучших управленцев России

Сразу три руководящих сотрудника ПАО СК «Росгосстрах» вошли в ежегодный рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который традиционно в конце сентября обнародуют Ассоциация менеджеров России и газета «Коммерсантъ».

Рейтинг собирает эффективных управленцев России за текущий год, которые являются, по мнению профессионального сообщества, наиболее известными в своих отраслях лидерами функциональных направлений (финансы, коммерция, маркетинг, закупки и т.п.). Особенность методологии составления этого рейтинга в том, что лучших в своих рядах определяют сами представители тех же направлений от различных компаний российского рынка.

Финансовый директор «Росгосстраха» Евгений Решетин признан профессиональным сообществом одним из самых успешных финансовых директоров страховых компаний.

Директор по персоналу «Росгосстраха» Ирина Елина вошла в топ-5 лучших HR-директоров в страховой отрасли.

Директор по связям с общественностью «Росгосстраха» Ольга Постоленко включена в топ-3 самых профессиональных руководителей по общественным и корпоративным связям на российском страховом рынке.