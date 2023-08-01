В Чебоксарской районной больнице заработал УЗИ-аппарат экспертного класса

В Чебоксарской районной больнице в Кугесях появился новый УЗИ-аппарат экспертного класса стоимостью более 9 миллионов рублей. Теперь пройти обследование пациенты там могут на оборудовании «премиум категории» — с превосходным разрешением и множеством современных опций.

Как отмечает главный врач Чебоксарской районной больницы Владимир Викторов, приобретение нового аппарата УЗИ — большая гордость для учреждения, тем более что техника такого класса в районных больницах встречается редко. По его словам, главная цель каждого учреждения здравоохранения — обеспечить своим пациентам максимально возможное качество медицинского обслуживания, однако достичь высоких показателей без качественного и современного оборудования невозможно. «Новый аппарат ультразвуковой диагностики ценен не столько своей стоимостью, сколько мощностью, детальностью своей работы», — говорит Владимир Викторов. Конечно, стоимость его значительно выше «обычного», зато качество изображения, которое он способен обеспечивать, позволяет выявлять изменения, невидимые на «обычном» аппарате.

В больнице рассказали, что новый аппарат ультразвуковой диагностики превосходит своих «собратьев» за счет уникальной высокотехнологичной платформы «ZST+», представляющей собой новою ступень в развитии технологий ультразвуковых исследований. Именно она позволяет значительно улучшить качество получаемых изображений посредством эффективного использования акустической информации.

В клинике постарались максимально быстро ввести новый аппарат в эксплуатацию, чтобы люди, записавшиеся на исследования, не почувствовали задержек. А первые пациенты уже успели оценить его в деле. «Пока мы ждали назначенного времени, узнали, что в больнице установили новый аппарат. Это, конечно, нас удивило и порадовало, так как врач сказал, что этот аппарат более мощный и точный, — рассказывает одна из пациенток Чебоксарской районной больницы. — В целом процедура прошла как обычно, но результаты исследований получились намного качественнее тех, что я получала ранее. К тому же исследование заняло меньше времени. Таким обновлением мы, пациенты, очень довольны, потому что врач получает более полную картину и может раньше заметить что-то опасное».

Новый аппарат ультразвуковой диагностики экспертного класса приобретен для больницы в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Средства на покупку оборудования были выделены целевой субсидией из федерального бюджета.