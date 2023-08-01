Дуб в Чувашии, которому более 370 лет, признан «Российским деревом года»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЧЕБОКСАРЫ, 1 августа. /ТАСС/. Дуб из Моргаушского округа Чувашии, возраст которого превышает 370 лет, победил в национальном конкурсе «Российское дерево года-2023». Об этом сообщается на сайте всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы».

«Конкурс „Российское дерево года-2023“, объединивший 69 зеленых участников из 69 регионов России, завершен. В упорном и честном соревновании за престижное звание определился единственный победитель — знаменитый 372-летний дуб „Старейшина чувашских дубов“, — отмечается в сообщении.

Уточняется, что руководству Чувашии вместе с дипломом вручат сертификат на обследование дерева и проведение оздоровительных мероприятий специалистами Центра древесных экспертиз «Здоровый лес». Кроме того, в регионе пройдет конкурс детского рисунка. «Победа в конкурсе повысит эколого-туристическую привлекательность нашей республики. А сам дуб станет новым объектом повышенного интереса гостей Чувашии», — написал в своем телеграм-канале глава республики Олег Николаев, поблагодарив жителей за участие в голосовании.

Он подчеркнул, что в национальной культуре дуб имеет весомое значение. «Его изображение есть на гербе и флаге нашей республики, его чувашским именем (юман) до сих пор называют крепкого, здорового и сильного человека. Чувашия издревле славилась своими дубами для кораблестроения. Они легли в основу Балтийского флота и Архангельского адмиралтейства и до 1860 годов служили материалом для градостроения, возведения и укрепления крепостей от Санкт-Петербурга до Азовского моря», — сообщил Николаев.

В 2020 году чувашский дуб занял второе место в конкурсе «Российское дерево года». 372-летний черешчатый дуб растет в Моргаушском округе Чувашии и имеет научно-культурное значение. Его высота ранее достигала 26 метров, но после повреждений, полученных в результате ударов молнии, он составляет 20 метров в высоту. По данным Минприроды республики, в диаметре дуб достигает почти двух метров. Несмотря на повреждения, дерево продолжает выпускать листву и давать желуди.

Опубликовано: 1 августа 2023 г.


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