Ветераны «королевы спорта» приехали в Чувашию

«Выступаешь, побеждаешь — хочется еще жить и жить!»

В свободное время они воспитывают детей и внуков, занимаются домашними делами, ухаживают за огородом, но когда наступает момент тренировки или старта, то больше ничего для них не существует. В столице Чувашии на стадионе «Олимпийский» состоялся чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. Для участия в турнире подали заявки более 500 мастеров «королевы спорта» из различных уголков страны. Среди главных действующих лиц — двукратный бронзовый призер олимпиад и бывший рекордсмен мира в прыжках в длину Игорь Тер-Ованесян, и чемпион и рекордсмен СССР, участник XXI летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе Виктор Семенов.

Чувашия по праву является одним из центров ветеранского легкоатлетического движения в России. На официальных стартах сборная нашей республики никогда не опускалась ниже пятого места в командном зачете. Также Чувашия уже принимала чемпионаты страны среди ветеранов по легкой атлетике в 2011 и 2016 годах. Вот и сейчас в родных стенах на наших заслуженных спортсменов возлагались огромные надежды.

«Для Чувашии чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов — масштабное событие. Наша сборная очень сильная. За команду выступают прославленные ветераны, среди которых участник Олимпийских игр 1976 года в Монреале Виктор Семенов, — подчеркнул председатель совета ветеранов спорта Чувашии Василий Шоркин. — Для ветеранов очень важно, чтобы подобные соревнования проводились».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ На чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов за сборную Чувашии выступили 53 спортсмена.

По итогам ветеранского чемпионата представители нашей республике завоевали 22 золотых, 15 серебряных и 22 бронзовых медалей. Сборная Чувашия заняла второе место в общекомандном зачете.

Одними из первых на старт вышли ходоки на дистанции 5000 метров. К сожалению, спортсмены были вынуждены бороться не только с соперниками, но и с неблагоприятными погодными условиями. Жара влияла на каждого участники, но все ветераны, проявляя огромную силу воли, доходили до финиша. Во время битвы ходоков были предусмотрены специальные пункты охлаждения с водой. Однако прославленный чувашский спортсмен Виктор Семенов не тратил на них время. Он в первую очередь боролся с секундомером и штамповал быстрые круги, далеко опередив соперников. За Виктора Семеновича болела вся его большая семья и внуки, которые наблюдали за безоговорочной победой деда в заходе на 5000 метров в возрастной группе от 70 до 74 лет (включительно). А в заключительный день Виктор Семенов повторил успех на дистанции 10000 метров.

Кстати, раньше Виктор Семенович не упускал возможности принять участие и в эстафете газеты «Советская Чувашия». А вот легкоатлетическая семья Трофимовых-Ивановых, которая постепенно превращается в династию спортсменов, в прошлом году стала победителем Фестиваля спорта прессы. Тогда папа Петр и мама Наталья бежали вместе со старшей дочерью Варей, а к 85-й юбилейной эстафете они подготовили младшую Катю, которая поддерживала родителей на ветеранском чемпионате России с плакатом «Мама, папа вперед!». Они не подвели мини-фан-клуб, завоевав по две золотые награды в спортивной ходьбе на дистанциях 5000 и 10000 метров.

ВИКТОР СЕМЕНОВ,

мастер спорта СССР международного класса, ветеран спорта: «Каждые соревнования для нас это испытание, проверка себя и своего состояния. На соревнованиях получаешь глоток свежего воздуха — хочется еще жить и жить! От побед эмоции исключительно положительные. Вообще спортивная ходьба — это моя любовь, это моя жизнь. Я служу спорту — популяризирую здоровый образ жизни. Мой совет другим пенсионерам — почетного возраста бояться не надо. Главное, не лениться. Если будете заниматься спортом, то всегда будете в форме».

«Я занимаюсь спортивной ходьбой очень давно. Очень тяжелый был заход — соревнования начались в самое пекло. Благодаря поддержке родных и волонтеров, которые поили водой, удалось преодолеть все сложности, — сообщила мама Наталья Иванова. — В этом году обязательно будем участвовать в легкоатлетической эстафете «СЧ». Мы уже знаем, что старт запланирован на 2 сентября, регулярно тренируемся. С огромным удовольствием каждый год участвуем в забеге спортивных семей».

Аналогичного успеха в заходах на 5000 метров и 10000 метров на чемпионате в возрастной группе 70-74 года добилась Людмила Михуткина. На каждом старте ветеран республиканского спорта показывает отличные результаты.

«За мной шла москвичка в моей возрастной группе. У меня была цель выиграть — и я победила! Для меня соревнования — это огромная ответственность. Если вышла на старт, то терпи до конца и выигрывай. При этом любой старт для меня как праздник», — подчеркнула Людмила Михуткина.

А еще масштабные ветеранские старты — это история не только о спорте, но и о взаимовыручке, внимании друг к другу. Так, во время зимнего чемпионата России в Пензе Людмила Алексеевна потеряла футболку и уже забыла о ней. И вот спустя полгода спортсмены из Москвы, нашедшие вещь, вернули ее владелице.

…В прыжках в длину одержал победу двукратный бронзовый призер Олимпиад и бывший рекордсмен мира Игорь Тер-Ованесян. После окончания соревнований многие участники и зрители очень хотели сфотографироваться с именитым легкоатлетом.

Среди медалистов ветеранского чемпионата России можно выделить двух спортсменов из ДНР Николая Перидирея и Анатолия Васильченко, которые показали отличное выступление, несмотря на все сопутствующие сложности. «Мы впервые приехали в Чебоксары. Очень рады, что появилась возможность участвовать в чемпионате России. Нас приняли очень тепло и радушно», — признался Николай Перидирей.