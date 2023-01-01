Артем Мишин завоевал бронзовую медаль первенства России по тайскому боксу

Автор: Владимир НардинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Соревнования прошли в Тюмени, Артем представлял весовую категорию 51 кг среди ребят 14-15 лет.

В Федерации тайского бокса Чувашии, воспитанником которой является Мишин, отметили, что помимо медали он завоевал и место в сборной России. На его успех отреагировал и министр спорта Чувашии Василий Петров. «Поздравляю Артема и его наставника с достойным результатом!» — написал руководитель ведомства в телеграм.

Между тем, 14-летний Артем мог рассчитывать и на большее. Однако в полуфинале он потерпел поражение от сверстника из ХМАО. По традиции на соревнованиях по единоборствам проигравшие на стадии 1/2 финала спортсмены автоматически становятся бронзовыми призерами.

В общей сложности в первенстве страны приняли участие более 380 спортсменов, они представляли 47 регионов Российской Федерации.

Опубликовано: 31 июля 2023 г.


Читайте также:

В Чебоксарах состоялось первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА)
Цитата номера
Выступление чувашских борцов на чемпионате России назвали настоящей сенсацией
Спортсмены из Чувашии завоевали две золотых медали на кубке мира по самбо «Мемориале Харлампиева»
Чувашские бойцы ММА отличились на чемпионате в Казани
Борец Сергей Козырев выиграл «серебро» в острой конкуренции
Сергей Козырев и Вероника Чумикова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
В Международный День бокса на Красной площади пройдут бои с участием лучших боксеров Чувашии

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.