Артем Мишин завоевал бронзовую медаль первенства России по тайскому боксу

Соревнования прошли в Тюмени, Артем представлял весовую категорию 51 кг среди ребят 14-15 лет.

В Федерации тайского бокса Чувашии, воспитанником которой является Мишин, отметили, что помимо медали он завоевал и место в сборной России. На его успех отреагировал и министр спорта Чувашии Василий Петров. «Поздравляю Артема и его наставника с достойным результатом!» — написал руководитель ведомства в телеграм.

Между тем, 14-летний Артем мог рассчитывать и на большее. Однако в полуфинале он потерпел поражение от сверстника из ХМАО. По традиции на соревнованиях по единоборствам проигравшие на стадии 1/2 финала спортсмены автоматически становятся бронзовыми призерами.

В общей сложности в первенстве страны приняли участие более 380 спортсменов, они представляли 47 регионов Российской Федерации.