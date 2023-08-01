В Чебоксарах бывшая сотрудница полиции признана виновной в мошенничестве с квартирами

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Как выяснило следствие, в период с ноября 2018 по август 2019 года путем обмана и злоупотребления доверием своих знакомых женщина получила от них более двух миллионов рублей. Деньги она брала, чтобы оказать помощь в покупке квартир по низкой цене якобы посредством имеющихся связей в администрации Чебоксар. При этом тогда еще сотрудница полиции и не собиралась никому помогать.
По этой же схеме в январе 2019 года, воспользовавшись доверием еще одного знакомого, она «заработала» 650 тысяч рублей. Как сообщили в прокуратуре республики, в ходе судебного заседания вина бывшей сотрудницы полиции была доказана. Приговором суда ей назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

Опубликовано: 1 августа 2023 г.


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