Женщина хотела разбогатеть на электронной бирже, но кто-то разбогател за ее счет

В середине июля жительница села Батырево по объявлению в интернете решила заработать на виртуальной бирже валют. Следуя инструкциям «персонального консультанта» 45-летняя безработная женщина перевела на счета неизвестных около пяти миллионов рублей. Для этого она брала кредиты как онлайн, так и с посещением различных банков. Догадливые сотрудники финансовых организаций предупреждали женщину о риске мошенничества, но переубедить ее не получилось.

А потом было уже поздно. Когда вывести якобы «заработанные» деньги не удалось, сельчанка написала заявление в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся поиски преступников.