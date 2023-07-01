Новое граффити украсило здание общежития института культуры в Чебоксарах

Автор эскиза Станислав Маков почти завершил работу, сообщают в Минкультуры Чувашии, при чьей поддержке и реализуется проект. Однако это не просто желание украсить городскую среду, Станислав представляет республику на ежегодном фестивале стрит-арта «ФормART» Приволжского федерального округа. В прошлом году, например, выпускник ЧГПУ Алексей Чернов удостоился третьего места на этом конкурсе, а его мурал «Творчество» теперь красуется на здании педвуза. В этом году участники фестиваля должны отразить роль учителей и наставников в жизни человека. А потому на масштабном рисунке Станислава — руки учителя, взрастившие прекрасный цветок, символизирующий талант ученика. Поддержать земляка можно при помощи голосования, которое начнется 1 августа. Победителей объявят на церемонии награждения в Кирове. Обладатели призовых мест получат денежные призы в размере от 100 до 200 тысяч рублей для развития творчества.