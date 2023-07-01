Поможем нашему дубу стать победителем!

Автор: Елена ЗайцеваВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Наш дуб-великан, претендующий на статус «Российского дерева года», к вечеру вчерашнего дня набрал более 20900 голосов, намного обойдя своих соперников. До «финишной черты» осталось совсем чуть-чуть, голосование заканчивается 1 августа.
Напомним, дуб-великан был «открыт» 29 июня 1966 года во время семинара, проведенного Министерством лесного хозяйства Чувашской АССР совместно с Областным правлением НТО лесной промышленности и лесного хозяйства. Постановлением республиканского Совета министров еще в 1981 году он был объявлен памятником природы республиканского значения и в том же году стал официально именоваться «Старейшина чувашских дубов». В 2000 году его внесли в список особо охраняемых природных территорий Чувашии. В 2013 году дерево было обследовано специалистами Центра древесных экспертиз НПСА «Здоровый лес» (Москва), по результатам экспертизы его возраст был определен в 362 года. Высота дуба до повреждения ударом молнии достигала 26 метров, теперь 20 метров.
Конкурс по выбору главного дерева страны проводится с 2017 года. Самый большой и старейший дуб Чувашии из Моргаушского округа не первый раз участвует в конкурсе «Российское дерево года». В 2020 году он уже занимал в нем второе место.
Нынче за победу соревнуются 69 уникальных по своим природным и историческим особенностям номинантов, которые занесены в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Наш великан пока лидирует. Поможем ему одержать победу!

К СВЕДЕНИЮ

Проголосовать за наш дуб можно на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы». Номинант из Чувашии значится в списке под номером 42.
С одного адреса электронной почты можно проголосовать только один раз!
фото из телеграм-канала Главы Чувашии Олега Николаева
С просьбой поддержать в конкурсе старейший чувашский дуб, нашу гордость и достояние, обратился к своим подписчикам в телеграм-канале Глава Чувашии Олег Николаев.

Опубликовано: 26 июля 2023 г.


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