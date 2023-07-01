Параатлеты выявили сильнейших на дорожках «Олимпийского»

Спорт помогает поверить в себя

Этих спортсменов нечасто показывают по телевизору, их снимки обычно не попадают на первые полосы газет. Но в «СЧ» считают иначе — именно они, настоящие герои спорта, достойны главных печатных страниц. Потому что эти замечательные, сильные духом люди не только борются с секундомером на дорожках, или стараются добыть дополнительные сантиметры в прыжках или толкании ядра, но и преодолевают огромные проблемы, связанные с собственным здоровьем.

В столице Чувашии завершился праздник адаптивного спорта — на базе стадиона «Олимпийский» прошел чемпионат России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «легкая атлетика». Кроме того, в рамках национального чемпионата состоялись всероссийские соревнования «Мы Вместе. Спорт» с участием сборной Беларуси.Чувашия не в первый раз приняла лучших легкоатлетов страны с поражением опорно-двигательного аппарата. За прошедшие годы у нашей республики накопился огромный опыт организации и проведения состязаний высокого уровня.

«Проведение таких соревнований способствует развитию и популяризации паралимпийского спорта. Ведь своим примером и своими победами вы мотивируете всех нас на достижение самых высоких вершин как в спорте, так и жизни, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — В этом году соревнования стали более массовыми. Спортсмены достойны большого уважения. Несмотря на ограниченные возможности, они преодолевают невзгоды и показывают высокие результаты».

«Организация на высоком уровне. В Чувашии спортсмены и тренеры всегда получают теплый прием. Самая сильная инфраструктура по спорту лиц с ПОДА в легкой атлетике именно у вашей республики», — сказала вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.

Кстати На чемпионате России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «легкая атлетика» выступали 378 спортсменов из 52 регионов страны.

Программа соревнований получилась обширной и растянулась на четыре дня. Спортсмены боролись за награды в гладком беге на дистанциях от 100 до 5000 метров, прыжках в длину и высоту, метании копья, диска и клаба (по форме напоминает биту, — Прим. ред.), толкании ядра. В широком многообразии дисциплин серьезные надежды возлагались на семерых параатлетов из Чувашии, которые защищали спортивную честь республики в родных стенах. И надо сказать, что наши земляки не подкачали!

Одной из первых на дорожку «Олимпийского» вышла на стометровку Валентина Смирнова. Несмотря на то, что параатлетка уже семь лет в «королеве спорта», ей не удалось избежать волнения перед стартом. В итоге она финишировала бок о бок со спортсменкой из Дагестана Умув Магомедовой. Но после фотофиниша Валентина все же праздновала победу — она опередила соперницу на 0,02 секунды!

«Я одержала свою первую победу на чемпионатах России — эмоции непередаваемые. Соперники были сильные, я на победу не рассчитывала, но здорово, что все получилось, — поделилась впечатлениями после финиша Валентина Смирнова. — Легкая атлетика для меня отдушина, мной гордится вся семья».

Благодаря спорту параатлетам легче социализироваться в обществе. Вот и еще одному члену команды нашей республики, метателю диска Евгению Ногаеву занятия легкой атлетикой стали пропуском в новую жизнь. «Я не сижу дома. С учетом того, что я инвалид-колясочник, благодаря легкой атлетике я двигаюсь вперед, — подчеркнул Евгений Ногаев. — Удалось подкачаться, приобрел необходимую уверенность в себе. Появилось много друзей среди спортсменов. Также поездил по другим российским городам — Сочи, Смоленск, Челябинск. Спорт объединяет людей».

Придя в спорт, Евгений пошел по стопам старшего товарища Ивана Скрынника, который обладает огромным багажом опыта и солидным послужным списком достижений. На нынешнем чемпионате России оба представителя Чувашии завоевали золотые награды в секторе метания диска — только Евгений Ногаев в спортивном классе F53, F54, а Иван Скрынник в F55,F56.

Итоговые результаты Параатлеты из Чувашии выиграли пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды по итогам чемпионата России по спорту лиц с ПОДА.

На дорожках «Олимпийского» выступали спортсмены, чьи имена известны всему миру. Наша землячка Елена Иванова покоряла международные старты, завоевывая награды Паралимпийских игр — три «золота» и «серебро». С недавних пор Елена выступает за Ростовскую область, но никогда не забывает о родной республике и с огромным удовольствием приезжает в Чувашию на соревнования. В спортивном классе T36 Елена завоевала золотые награды на дистанциях 100 и 200 метров.

«Я очень рада возвращаться в Чебоксары, потому что это мой родной город. Я здесь начала спортивный путь, — призналась Елена Иванова. — Несмотря на золотые награды, бегом немного не довольна. Я слегка приболела. Сейчас состояние не оптимальное. Надеюсь, что наверстаю упущенное».

Также в рамках Всероссийских соревнований «Мы Вместе. Спорт» успешно выступили атлеты из Беларуси. Дмитрий Борташевич уже во второй раз приехал в Чебоксары — в прошлом году на дорожках «Олимпийского» ему удалось показать очень хорошие результаты. На сей раз Дмитрий также не ударил в грязь лицом и стал первым на стометровке и в прыжках в высоту, а еще финишировал вторым в прыжках в длину.

«На стометровке результатом недоволен — бег дался тяжело. У нас было три фальстарта. Также ветер очень сильный. Не удалось показать результат, на который я рассчитывал. Стадион нравится, классная атмосфера — с соперниками по дорожке поддерживаю хорошие отношения, — подчеркнул Дмитрий Борташевич. — Несмотря на все проблемы, сейчас я пробежал по четвертому результату финала чемпионата мира».

Скоро параатлеты вновь приедут в нашу республику — с 10 по 17 августа на дорожках «Олимпийского» пройдут Летние игры паралимпийцев. К этим соревнованиям каждый спортсмен должен подойти в полной боевой готовности.