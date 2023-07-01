Параатлеты выявили сильнейших на дорожках «Олимпийского»

Автор: Николай АрхиповВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
По признанию многих параатлетов, Чувашия — это идеальное место для проведения соревнований для лиц с ПОДА. Фото Максима Васильева

Спорт помогает поверить в себя

Этих спортсменов нечасто показывают по телевизору, их снимки обычно не попадают на первые полосы газет. Но в «СЧ» считают иначе — именно они, настоящие герои спорта, достойны главных печатных страниц. Потому что эти замечательные, сильные духом люди не только борются с секундомером на дорожках, или стараются добыть дополнительные сантиметры в прыжках или толкании ядра, но и преодолевают огромные проблемы, связанные с собственным здоровьем.
В столице Чувашии завершился праздник адаптивного спорта — на базе стадиона «Олимпийский» прошел чемпионат России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «легкая атлетика». Кроме того, в рамках национального чемпионата состоялись всероссийские соревнования «Мы Вместе. Спорт» с участием сборной Беларуси.Чувашия не в первый раз приняла лучших легкоатлетов страны с поражением опорно-двигательного аппарата. За прошедшие годы у нашей республики накопился огромный опыт организации и проведения состязаний высокого уровня.

Инвалиды-колясочники проявили силу воли в заезде на дистанции 5000 метров. Фото Максима Васильева

«Проведение таких соревнований способствует развитию и популяризации паралимпийского спорта. Ведь своим примером и своими победами вы мотивируете всех нас на достижение самых высоких вершин как в спорте, так и жизни, — подчеркнул министр спорта Чувашии Василий Петров. — В этом году соревнования стали более массовыми. Спортсмены достойны большого уважения. Несмотря на ограниченные возможности, они преодолевают невзгоды и показывают высокие результаты».
«Организация на высоком уровне. В Чувашии спортсмены и тренеры всегда получают теплый прием. Самая сильная инфраструктура по спорту лиц с ПОДА в легкой атлетике именно у вашей республики», — сказала вице-президент Паралимпийского комитета России Ольга Семенова.

Кстати
На чемпионате России по спорту лиц с ПОДА в дисциплине «легкая атлетика» выступали 378 спортсменов из 52 регионов страны.

Программа соревнований получилась обширной и растянулась на четыре дня. Спортсмены боролись за награды в гладком беге на дистанциях от 100 до 5000 метров, прыжках в длину и высоту, метании копья, диска и клаба (по форме напоминает биту, — Прим. ред.), толкании ядра. В широком многообразии дисциплин серьезные надежды возлагались на семерых параатлетов из Чувашии, которые защищали спортивную честь республики в родных стенах. И надо сказать, что наши земляки не подкачали!

В технических видах на нынешнем чемпионате страны многие спортсмены показали результаты, соответствующие самым лучшим мировым показателям. Фото Максима Васильева

Одной из первых на дорожку «Олимпийского» вышла на стометровку Валентина Смирнова. Несмотря на то, что параатлетка уже семь лет в «королеве спорта», ей не удалось избежать волнения перед стартом. В итоге она финишировала бок о бок со спортсменкой из Дагестана Умув Магомедовой. Но после фотофиниша Валентина все же праздновала победу — она опередила соперницу на 0,02 секунды!
«Я одержала свою первую победу на чемпионатах России — эмоции непередаваемые. Соперники были сильные, я на победу не рассчитывала, но здорово, что все получилось, — поделилась впечатлениями после финиша Валентина Смирнова. — Легкая атлетика для меня отдушина, мной гордится вся семья».

Благодаря спорту параатлетам легче социализироваться в обществе. Вот и еще одному члену команды нашей республики, метателю диска Евгению Ногаеву занятия легкой атлетикой стали пропуском в новую жизнь. «Я не сижу дома. С учетом того, что я инвалид-колясочник, благодаря легкой атлетике я двигаюсь вперед, — подчеркнул Евгений Ногаев. — Удалось подкачаться, приобрел необходимую уверенность в себе. Появилось много друзей среди спортсменов. Также поездил по другим российским городам — Сочи, Смоленск, Челябинск. Спорт объединяет людей».
Придя в спорт, Евгений пошел по стопам старшего товарища Ивана Скрынника, который обладает огромным багажом опыта и солидным послужным списком достижений. На нынешнем чемпионате России оба представителя Чувашии завоевали золотые награды в секторе метания диска — только Евгений Ногаев в спортивном классе F53, F54, а Иван Скрынник в F55,F56.

Итоговые результаты
Параатлеты из Чувашии выиграли пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды по итогам чемпионата России по спорту лиц с ПОДА.

На дорожках «Олимпийского» выступали спортсмены, чьи имена известны всему миру. Наша землячка Елена Иванова покоряла международные старты, завоевывая награды Паралимпийских игр — три «золота» и «серебро». С недавних пор Елена выступает за Ростовскую область, но никогда не забывает о родной республике и с огромным удовольствием приезжает в Чувашию на соревнования. В спортивном классе T36 Елена завоевала золотые награды на дистанциях 100 и 200 метров.

«Я очень рада возвращаться в Чебоксары, потому что это мой родной город. Я здесь начала спортивный путь, — призналась Елена Иванова. — Несмотря на золотые награды, бегом немного не довольна. Я слегка приболела. Сейчас состояние не оптимальное. Надеюсь, что наверстаю упущенное».
Также в рамках Всероссийских соревнований «Мы Вместе. Спорт» успешно выступили атлеты из Беларуси. Дмитрий Борташевич уже во второй раз приехал в Чебоксары — в прошлом году на дорожках «Олимпийского» ему удалось показать очень хорошие результаты. На сей раз Дмитрий также не ударил в грязь лицом и стал первым на стометровке и в прыжках в высоту, а еще финишировал вторым в прыжках в длину.
«На стометровке результатом недоволен — бег дался тяжело. У нас было три фальстарта. Также ветер очень сильный. Не удалось показать результат, на который я рассчитывал. Стадион нравится, классная атмосфера — с соперниками по дорожке поддерживаю хорошие отношения, — подчеркнул Дмитрий Борташевич. — Несмотря на все проблемы, сейчас я пробежал по четвертому результату финала чемпионата мира».
Скоро параатлеты вновь приедут в нашу республику — с 10 по 17 августа на дорожках «Олимпийского» пройдут Летние игры паралимпийцев. К этим соревнованиям каждый спортсмен должен подойти в полной боевой готовности.

Опубликовано: 25 июля 2023 г.


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