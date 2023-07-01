Жительница Чувашии в надежде выиграть смартфон перевела мошенникам более 18 тысяч рублей

Увидев в популярной социальной сети рекламу о розыгрыше дорогостоящих смартфонов, 40-летняя жительница поселка Урмары решила попытать счастья и отправила заявку на участие. Вскоре женщина получила сообщение, что оказалась в числе победителей. Уточнив адрес доставки, администратор розыгрыша предупредила, что подарок готов к отправке и необходимо оплатить его доставку — 5300 рублей. Всего-то!

Сразу перевести сумму у женщины не получилось — банк неоднократно отменял операцию. Несмотря на это, деньги она все же перевела. На следующий день с ней снова связалась администратор розыгрыша и велела оплатить «курьерскую страховку» в размере 12800 рублей. Сельчанку убедили, что потраченные средства ей вернут после получения товара. После того, как онлайн операция по переводу денег была в очередной раз отменена банком, с ней связался оператор банковского учреждения и предупредил, что возможно в отношении нее совершается мошенничество. Женщина переубедила специалиста и подтвердила операцию по переводу денег.

Но на этом история не закончилась. С женщиной снова связалась администратор розыгрыша и просила оплатить сертификацию товара, который будет проходить через границу в размере 29800 тысяч рублей. Вот тут сельчанка поняла, что ее обманывают, и потребовала вернуть потраченные средства. Тогда аферистка стала угрожать ей привлечением к уголовной ответственности за невыполнение своих обязательств по оплате расходов. Только после этого женщина обратилась в полицию за помощью. Как сообщили в МВД по Чувашии, личности и местонахождение мошенников пока не установлены.