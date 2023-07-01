В Чебоксарах на уловку мошенников попал ночной сторож одного из детских садов

Мужчина решил, что работа — не помеха для интимных встреч. В очередное дежурство решил скрасить профессиональное одиночество в компании девушки по вызову. Для этого решил воспользоваться соответствующим сайтом в интернете. Позвонив по номеру телефона, указанному под фото понравившейся ему дамы, он назвал адрес и перевел полторы тысячи рублей. Но свидания не произошло. После оплаты ему стали звонить неизвестные и угрожали расправой. Испугавшись за своих близких, чебоксарец перевел на различные счета мошенников более 40 тысяч рублей. Позднее потерпевший обратился в полицию.

Сотрудники полиции предупреждают, что такие случаи не единичны. Мошенники часто используют сайты по оказанию услуг пикантного характера для выманивания денег у мужчин. С начала года с аналогичными заявлениями в полицию Чебоксар обратились 54 человека, которые лишились более 2 миллионов 200 тысяч рублей.