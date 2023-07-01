Пытаясь продать козу через интернет, жительница Чувашии лишилась 30 тысяч

Выставив на интернет-площадке объявление о продаже козы, жительница Янтиковского муниципального округа лишилась более 30 тысяч рублей.

66-летняя жительница одной из деревень Янтиковского округа разместила в интернете объявление о продаже козы. К ней позвонил мужчина и был готов в этот же день забрать животное. Правда, было одно «но». Покупатель посетовал, что у него возникли внезапные проблемы с онлайн оплатой и попросил женщину «привязать» его телефонный номер к ее мобильному банку. Аферист сумел убедить сельчанку в безопасности операции. И уже через несколько минут ей стали приходить смс-оповещения об оплате товаров в интернет-магазине ее банковской картой. Мошенник смог отовариться за счет доверчивой женщина на 33 тысячи рублей.

Несмотря на печальные обстоятельства случившегося, забавно, что пострадавшая женщина знала о разных схемах мошенничества, но и предположить не могла, что сама попадется на такую уловку. Об этом она рассказала сотрудникам полиции, когда обратилась к ним за помощью.