Фельдшер-лаборант из Чебоксар победила во Всероссийском конкурсе врачей

Фельдшер-лаборант Президентского перинатального центра в Чебоксарах Светлана Павлова признана лучшим лаборантом России. Она победила во Всероссийском конкурсе врачей в соответствующей номинации.

Также еще два медработника из Чувашии стали одними из лучших. В номинации «Лучший инфекционист» третье место заняла Гелия Гималиева, врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера. А Наталья Кононцева, врач-офтальмолог Центральной районной больницы Алатырского муниципального округа заняла третье место в номинации «Лучший офтальмолог». «Это отличное достижение подтверждает высокую квалификацию и профессионализм наших специалистов в медицинской сфере», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.