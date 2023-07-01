Фельдшер-лаборант из Чебоксар победила во Всероссийском конкурсе врачей

Автор: Игорь ВасильевВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Фельдшер-лаборант Президентского перинатального центра в Чебоксарах Светлана Павлова признана лучшим лаборантом России. Она победила во Всероссийском конкурсе врачей в соответствующей номинации.
Также еще два медработника из Чувашии стали одними из лучших. В номинации «Лучший инфекционист» третье место заняла Гелия Гималиева, врач-дерматовенеролог Республиканского кожно-венерологического диспансера. А Наталья Кононцева, врач-офтальмолог Центральной районной больницы Алатырского муниципального округа заняла третье место в номинации «Лучший офтальмолог». «Это отличное достижение подтверждает высокую квалификацию и профессионализм наших специалистов в медицинской сфере», — написал Олег Николаев в своем телеграм-канале.

Опубликовано: 18 июля 2023 г.


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