В Чувашии стартовал прием заявок на участие в ежегодной выставке «День поля — 2023»

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел первое организационное совещание по данному мероприятию.

По сообщению пресс-службы Минсельхоза, мероприятие пройдет 13-14 июля под эгидой аграрного ведомства Чувашии, а также КУП ЧР «Агро-Инновации», Чувашского НИИСХ — филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока совместно с администрацией Цивильского округа. Местом проведения выбрана территория неэксплуатируемой взлетно-посадочной полосы рядом с селом Михайловка.

На площадке пройдет выставка сельхозтехники, демонстрация селекционных достижений в растениеводстве и производственных опытов. В рамках деловой программы состоятся круглые столы и презентация оборудования. Участие в выставке даст возможность найти новых бизнес-партнеров, узнать о современных тенденциях развития аграрной отрасли, обменяться опытом, достойно представить свою продукцию и продемонстрировать последние новинки.

День поля в Чувашии проводится с 2006 года. В прошлом году это событие собрало более 60 компаний из 18 регионов страны. Было представлено более 150 единиц сельхозтехники и оборудования, порядка 250 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.