В Чувашии стартовал прием заявок на участие в ежегодной выставке «День поля — 2023»

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Приглашения на чувашский День поля получат представители более 23 регионов. Фото cap.ru

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Сергей Артамонов провел первое организационное совещание по данному мероприятию.
По сообщению пресс-службы Минсельхоза, мероприятие пройдет 13-14 июля под эгидой аграрного ведомства Чувашии, а также КУП ЧР «Агро-Инновации», Чувашского НИИСХ — филиала ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока совместно с администрацией Цивильского округа. Местом проведения выбрана территория неэксплуатируемой взлетно-посадочной полосы рядом с селом Михайловка.
На площадке пройдет выставка сельхозтехники, демонстрация селекционных достижений в растениеводстве и производственных опытов. В рамках деловой программы состоятся круглые столы и презентация оборудования. Участие в выставке даст возможность найти новых бизнес-партнеров, узнать о современных тенденциях развития аграрной отрасли, обменяться опытом, достойно представить свою продукцию и продемонстрировать последние новинки.
День поля в Чувашии проводится с 2006 года. В прошлом году это событие собрало более 60 компаний из 18 регионов страны. Было представлено более 150 единиц сельхозтехники и оборудования, порядка 250 сортов и гибридов сельскохозяйственных культур.

Опубликовано: 12 мая 2023 г.


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