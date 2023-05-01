Кадетские и военно-патриотические коллективы приняли участие в смотре-конкурсе «Салют Победы!

Восьмой по счету конкурс «Салют Победы!», прошедший в Шумерле, собрал более 450 ребят со всей республики. Коллективы демонстрировали строевую подготовку, исполняли песни военных лет, состязались в разборке и сборке автомата и силовых упражнениях. Также ребята проверяли знания в викторине по истории русского воинства и исполняли бальные танцы, сообщили в пресс-службе Администрации Главы республики.

«В дни проведения специальной военной операции и в Год педагога и наставника сегодняшний смотр-конкурс обретает совершенно иной, более глубинный смысл», — подчеркнул Олег Николаев.

Также Глава республики подчеркнул важность подобных смотр-конкурсов для разнопланового и гармоничного развития детей, как людей, которым в будущем предстоит решать важные государственные задачи. Кадеты, которые участвуют в конкурсе – это отличники учебы, общественные активисты, патриоты, вносящие огромный вклад в воспитание сверстников.

«Кадетское движение в Чувашии широко представлено. Мы будем и дальше поддерживать это движение вместе с Юнармией и другими направлениями. То, что Президент страны Владимир Владимирович Путин инициировал создание Российского движения детей и молодежи, позволит скоординировать все, что сделано было до сегодняшнего дня, вывести работу на новый уровень, содержательно ее наполнить», – обратил внимание Олег Николаев.

Руководитель региона поблагодарил организаторов и участников мероприятия.

Справка «СЧ»

Смотр-конкурс «Салют Победы!» проводится в рамках Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2021-2025 годы» по инициативе Межрегиональной общественной организации Товарищество офицеров «Сыны Отечества» при поддержке Министерства образования и молодёжной политики Чувашской Республики, Центра военно-патриотического воспитания «Авангард».